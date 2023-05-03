Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Twitter’da kural ihlali! 1 saat içinde 2 kez profil resmini değiştirince mavi tikinden oldu

ERDOĞAN KISKANÇLIĞI MAVİ TİKTEN ETTİ

Kılıçdaroğlu bu güncellemeyi yaparken aslında Twitter'a ait bir kuralı ihlal ederek mavi tikin bir süreliğine iptaline neden oldu. 1 saat içinde 2 kez profil fotoğrafı güncelleyen Kılıçdaroğlu yaptığı kural ihlaliyle mavi tikini kaybetti. Kılıçdaroğlu böylelikle kendi yaptığı hata sonucu yine bir gaf yapmış oldu.