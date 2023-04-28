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AK Parti'den sinemalarda dikkat çeken reklam filmi! Muhalefete "Reklamlar bitti" göndermesi! Türkiye'nin gurur projeleri tek tek gösterildi

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2023 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023
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AK Parti’den sinemalarda dikkat çeken reklam filmi! Muhalefete Reklamlar bitti göndermesi! Türkiye’nin gurur projeleri tek tek gösterildi

Seçimlere her geçen gün bir adım daha yaklaşılırken AK Parti yayınladığı reklam filmleriyle vatandaşların büyük beğenisini topluyor. Dün gece Ayasofya konulu filmin ardından bugün de sinemalara özel "Sayın seyirciler reklamlar bitti" ifadelerinin yer aldığı reklam filmi gösterime girdi. Muhafelete göndermede bulunulan filmde AK Parti'nin ortaya koyduğu vizyon ve Türkiye'nin gurur projelerine yer verildi. İşte detaylar...

Türkiye'de seçimlere az bir süre kala siyasi partiler de yayınladıkları reklam filmleriyle vatandaşlara yaptıkları ve yapacakları projeleri aktarmaya devam ediyor.

TÜRKİYE'NİN GURUR PROJELERİ SİNEMA SALONLARINDA

Özellikle AK Parti yürüttüğü reklam politikasıyla vatandaşların beğenisini toplarken AK Parti'nin yeni reklam filmi yayınalndı. Sinema salonlarına yönelik hazırlanan reklam filminin hemen başında muhalefete gönderme yapıldı.

"SAYIN SEYİRCİLER REKLAMLAR BİTTİ"

Filmin hemen başında "Sayın seyirciler reklamlar bitti" sözleriyle muhalefete göndermede bulunulurken, "Şimdi sıra gerçeklerde" sözüyle de AK Parti'nin mega projeleri tek tek anlatıldı.

SAYISIZ PROJE EKRANLARDA

Görüntülerde İstanbul Havalimanı, Ayasofya, Akıncı, Kızılelma, Şehir Hastaneleri, TCG Anadolu, Fatih Sondaj Gemisi, yapılan yeni metro hatları, Millet Bahçeleri, Doğal gaz keşfi, Togg, yeni köprüler, kültür alanında atılan adımlar sinemaseverlere sunuldu.

Muhalefete Reklamlar bitti göndermesi... MUHALEFETE "REKLAMLAR BİTTİ" GÖNDERMESİ...

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