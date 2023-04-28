AK Parti'den sinemalarda dikkat çeken reklam filmi! Muhalefete "Reklamlar bitti" göndermesi! Türkiye'nin gurur projeleri tek tek gösterildi
Seçimlere her geçen gün bir adım daha yaklaşılırken AK Parti yayınladığı reklam filmleriyle vatandaşların büyük beğenisini topluyor. Dün gece Ayasofya konulu filmin ardından bugün de sinemalara özel "Sayın seyirciler reklamlar bitti" ifadelerinin yer aldığı reklam filmi gösterime girdi. Muhafelete göndermede bulunulan filmde AK Parti'nin ortaya koyduğu vizyon ve Türkiye'nin gurur projelerine yer verildi. İşte detaylar...
Türkiye'de seçimlere az bir süre kala siyasi partiler de yayınladıkları reklam filmleriyle vatandaşlara yaptıkları ve yapacakları projeleri aktarmaya devam ediyor.
TÜRKİYE'NİN GURUR PROJELERİ SİNEMA SALONLARINDA
Özellikle AK Parti yürüttüğü reklam politikasıyla vatandaşların beğenisini toplarken AK Parti'nin yeni reklam filmi yayınalndı. Sinema salonlarına yönelik hazırlanan reklam filminin hemen başında muhalefete gönderme yapıldı.
"SAYIN SEYİRCİLER REKLAMLAR BİTTİ"
Filmin hemen başında "Sayın seyirciler reklamlar bitti" sözleriyle muhalefete göndermede bulunulurken, "Şimdi sıra gerçeklerde" sözüyle de AK Parti'nin mega projeleri tek tek anlatıldı.
SAYISIZ PROJE EKRANLARDA
Görüntülerde İstanbul Havalimanı, Ayasofya, Akıncı, Kızılelma, Şehir Hastaneleri, TCG Anadolu, Fatih Sondaj Gemisi, yapılan yeni metro hatları, Millet Bahçeleri, Doğal gaz keşfi, Togg, yeni köprüler, kültür alanında atılan adımlar sinemaseverlere sunuldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ATEŞ KUŞLARI yeni bölüm izle | ATV Ateş Kuşları 14. bölüm full HD, kesintisiz, anlık, şifresiz, canlı seyret! Gülayşe, Barbaros'un duygularına ne diyecek?
- Öğrencilere, gençlere vergisiz teknoloji fiyatları | iPhone 11,12,13,14 ÖTV indirim listesi çıktı! 27 bin TL'ye APPLE! Samsung, Xiaomi, Huawei...
- Nisan ayı enflasyon beklenti anketi 2023 | Temmuz zammında İPUCU çıktı! 4 aylık enflasyon oranı kaç? TÜİK Nisan ayı TÜFE oranı...
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı! Kariyer Kapısı 2431 sözleşmeli personel alım ilanı 2023 | İşte şartlar ve branşlar...
- Evde Yakınına bakana SİGORTA kapısı açıldı! Temmuz zammında 5.637-5.854 TL'lik çifte hesap! Refah payına ek %30-35 ARTIŞ! Hane kişi sayısına göre şartlar!
- Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Kurban Bayramı 2023 hangi güne denk geliyor?
- ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM ALES sınav puanı kaç yıl geçerli? Sınav tarihi...
- Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? Anneler Günü hangi tarihte kutlanacak?
- MSB İŞÇİ ALIMI SINAV SONUÇ EKRANI! 2023 MSB sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? personeltemin.msb.gov.tr
- Hakimlik savcılık mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Adalet Bakanlığı sonuç sorgulama ekranı!
- SSK Bağ-Kur maaş enflasyon farkı belli oldu! 4 aylık zam hesaplaması ortaya çıktı! İşte, en düşük KÖK MAAŞ,ve zam tablosu...
- DSİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DSİ işçi alımı kura çekim tarihi belli oldu mu?