Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Yeni Zigana Tüneli Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar
14,5 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın 3. ve Avrupa'nın en uzun çift tüp kara yolu tüneli olan Yeni Zigana Tüneli, Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlıyor. AK Parti hükümetinin kazandırdığı bu hizmet Türkiye'yi hedeflerine bir adım daha öne çıkarıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Trabzon’daki Meydan Parkı’nda düzenlenen Yeni Zigana Tüneli Açılış Töreni’nde konuştu. Başkan Erdoğan, “Sevmek hizmetle olur. Küresel güçlere bel bağlamakla olmaz. Sevmek inşa etmekle, bu vatanı bize miras yapanların emanetine sahip çıkmakla olur. Küresel güçlere bel bağlamakla olmaz! Mandacı Bay Kemal ve arkadaşlarını tarihin tozlu raflarına atacağız.” sözleri ile 7’li koalisyona sert ifadelerle yüklendi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun Van'da yaptığı mitingde PKK'nın siyasi uzantılarının bayrakları yer almıştı. Mitingde ayrıca tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için "Selo'ya özgürlük" sloganları atıldı. İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun zafer işareti yapması bardağı taşıran son damla oldu. Bu skandal duruma da yüklenen Başkan Erdoğan, “Van'da terör örgütünün işaretleriyle devletine meydan okuyanları ve onlarla el sallayanları sandığa gömüyor muyuz?” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'daki Meydan Parkı'nda düzenlenen Yeni Zigana Tüneli Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
"TRABZON KANDİL'DEN SEVİLMEZ, PENSİLVANYA'DAN SEVİLMEZ"
Bu şehri de bu ülkeyi de sevmek lafla olmaz. Boş vaatlerle yalanla dolanla sevmek asla olmaz. Sevme hizmetle olur. Sevmek, enerjiden savunmaya, kendi göbeğini kesmekle olur. Sevmek, 100 yıllık hasreti dindirmekle olur. Trabzon Kandil'den sevilmez, Pensilvanya'dan sevilmez, Londra'dan sevilmez, işte burada sevilir.
"FATİH'İN TORUNLARI 7'LİYE 14 MAYIS'TA YANITI VERECEK"
Fatih'in torunları, 1453'ten rahatsızlık duyanlarla aynı masaya oturanlara cevabı 14 Mayıs'ta verecektir. İstiklal mücadelesini başlatanlar, 'Manda ve himaye kabul edilemez' düsturuyla istiklal mücadelesini başlatanların evlatları, mandacı Kemal ve saz arkadaşlarını tarihin tozlu raflarına atacak.
Şehit Eren Bülbül'ün, şehit Ahmet Çamur'un hemşehrileri 14 Mayıs'ta gereken cevabı verecektir. 14 Mayıs'ta yapılan işleri yarım bırakmadan, daha büyük hedeflere koşmaya söz mü Trabzon? Örgütçüsüyle, mandacısıyla, tefecisiyle bunları sandığa gömüyor musun Trabzon?
"MASANIN YAPTIĞI TÜM İŞLERİ ÜST ÜSTE KOYUN ONLA YÜZLE ÇARPIN BİR ZİGANA TÜNELİ ETMEZ"
Bugün sizlerle hasret gidermeye, hem de eser ve hizmetlerimizin açılışlarını yapmaya geldik. Trabzon'la Gümüşhane arasındaki tünelle tarihi İpek Yolu'na bağlıyoruz. Tamamen kendi mühendislerimize aittir. Bu tren bölgemizin her alandaki kalkınmasının sembollerinden olacaktır. Karadeniz limanlarıyla, güney arasında yeni bir soluk borusu açıyoruz. Masanın yaptığı tüm işleri üst üste koyun onla yüzle çarpın bir Zigana Tüneli etmez.
(Yeni Zigana Tüneli) Vakitten, akaryakıttan sağlayacağı faydalar yanında Karadeniz limanlarıyla ülkemizin güneyi arasında yeni bir soluk borusu açıyoruz.
"TOKİ'NİN İNŞAATLARININ RESMİ AÇILIŞLARINI DA BURADAN YAPIYORUZ"
Yatırım tutarı 27 milyon lirayı bulan 11 projeyle şehrimizi kavuşturuyoruz. Bir diğer önemli proje Kanuni Bulvarı'nın biten kısımlarıdır. Eğitimde anaokulu, ilkokulu, imam hatip lisemizin, Gençlik ve Spor'da yurt gençlik merkezlerimizin, sağlık yatırımlarımızın, Çevre ve Şehircilik'te çok sayıda hizmet ile TOKİ'nin inşaatlarının resmi açılışlarını da buradan yapıyoruz.
Ayrıntılar geliyor...
YENİ ZİGANA TÜNELİ ÖZELLİKLERİ NELER?
Yeni Zigana Tüneli, Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağladı.
14,5 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın üçüncü ve Avrupa'nın en uzun çift tüp kara yolu tüneli olan yeni Zigana Tüneli sayesinde Trabzon-Gümüşhane arasındaki seyahat süresi 1,5 saatten 40 dakikaya düştü.
Yeni Zigana Tüneli çift tüp olarak 2x14,5 kilometre uzunluğu ile Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran'a bağlayan önemli bir güzergah olacak.
Sürücülerin korkusu rüyası olan Zigana Geçidi'nin keskin virajları ve rampaları Yeni Zigana Tüneli ortadan kalkmış olacak.
17 Mart 2017 tarihinde temeli atılan ve inşaatı o gün bugündür gece-gündüz devam eden Zigana Tüneli'nde çalışmalar tamamlandı.
Kazı işlemi ve beton kaplama çalışmalarının Ocak 2022 tarihinde tamamlandığı Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli'nin inşaatı her şeyi ile tamamlandı.
Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran'a bağlayan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Yeni Zigana Tüneli ile Trabzon-Gümüşhane arasında mesafe yaklaşık 30 dakika azalacak.
Zamandan 40 milyon TL, akaryakıttan 99 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 139 milyon TL tasarruf edilmesi hedeflenen dev proje ile mevcut yol 8 kilometre kısaltılmış olacak.
Gümüşhane'nin Torul ilçesi Köstere köyü mevkisi ile Trabzon'un Maçka ilçesi Başarköy köyü arasında her biri 14,5 kilometre uzunluğunda inşa edilen çift tünelle karbon salımı da 18 bin ton daha az gerçekleşecek. Projenin hizmete açılmasıyla Zigana'nın zirvesinde 2 bin 10 metre olan ve 1. tünelde bin 825 metreye indirilen kot, 600 metre daha aşağı çekilerek bin 212 metreye inecek. Elektromekanik imalatlarının yanında, asfalt, havalandırma ve ışıklandırma çalışmaları tamamlanan tünelin giriş ve çıkışlarına ise çevre düzenlemesi işlemleri yapıldı.
36 YIL ÖNCE YAPTIRILAN İLK ZİGANA TÜNELİ SESSİZLİĞE BÜRÜNECEK
Türkiye'nin en uzun karayolu tüneli olacak olan Zigana Tüneli'nin hizmete girmesiyle Gümüşhane, Trabzon Limanı'na daha da yaklaşacak ve yolun geometrik standardı daha da yükselmiş olacak. 100 kilometre olan güzergah 10 kilometre kısaltarak 90 kilometreye düşürülmüş olacak. Özellikle kış aylarında yağışın ve karın yoğun olduğu geçitte keskin virajlar ve rampalar da bu projeyle ortadan kalkmış olacak.
Dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemlerin de ortadan kalkacağı proje ile Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan en önemli geçitlerinden Zigana Dağı geçidinde yaklaşık 36 yıldır hizmet veren bin 702 metre uzunluğundaki Zigana Tüneli ise asrın projesi olarak nitelendirilen Yeni Zigana Tüneli ile sessizliğe bürünecek. Antik çağlardan beri ticaret yolları üzerindeki en önemli geçitlerden olan Zigana Dağı geçidinde 1987 yılında dönemin Başbakanı merhum Turgut Özal tarafından hizmete açılan Zigana Tüneli özellikle kış aylarında sürücülere zor anlar yaşatıyordu.
TÜRKİYE'DE İLK KEZ UYGULANDI
Türkiye'de ilk defa karayolu tünellerinde yapılan dikey şaft yapıları ise Yeni Zigana Tüneli'nde uygulandı. Proje ile 3 istasyonun her birinde 1 temiz, 1 de kirli hava olmak üzere toplam 6 adet havalandırma şaft yapısına yer verildi. Yeni teknikte donatılan tünelin yağmur ve rüzgardan etkilenmemesi için dikey olarak yüzeye çıkartılan sistem klima gibi çalışacak. Bu sistem sayesinde şaftın içerisine yağmur ve kar girmemiş olacak. Bu çalışmalar kapsamında Gümüşhane yönünden 2 nolu servis şaftı, 3 nolu havalandırma şaftı, Trabzon yönünden 1 nolu servis şaftı, 1 nolu havalandırma şaftı olmak üzere toplam 4 adet 880 metre şaft kazısı imalatı tamamlandı.
OVİT TÜNELİ'Nİ TAHTINDAN EDECEK
Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan önemli geçitlerden 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'nda bulunan Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise en uzun dördüncü çift tüplü kara yolu tüneli olan Ovit Tüneli, Yeni Zigana Tüneli'nin hizmete açılması ile tahtından inecek. 14,5 kilometre uzunluğu ile Zigana Tüneli, toplam uzunluğu 14.3 kilometre olan Ovit Tüneli'nin yerine Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun karayolu tüneli olma unvanını alacak.
ZİGANA TÜNELİ'NİN GİRİŞİNE BAŞKAN ERDOĞAN'IN İMZASI
Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli ile yıllardır sürücülerin korkulu rüyası olan Zigana Geçidi tarihe karışacak. Dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemlerin de ortadan kalkacağı Yeni Zigana Tüneli ile birlikte sürücülere konforlu, güvenli ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlanmış olacak. Dev projenin Trabzon ve Gümüşhane girişlerinde ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi ve imzası yer aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 45 bin öğretmen atamaları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Olympiakos maçı hangi kanalda oynanacak?
- Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? Ay tutulması hangi burçları nasıl etkileyecek? Türkiye'den de izlenecek...
- ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI E-DEVLET 2023! Başvurular için SON TARİH! Kadro ve şartlar açıklandı! Gardiyan, infaz koruma memuru, güvenlik...
- TTK 2023 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU | Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alacak! Başvuru şartları neler?
- Zigana Tüneli açıldı mı? Yeni Zigana Tüneli nerede, kaç km, güzergahı nasıl?
- İslam Memiş açık açık tarih verdi! 1 gramı altını olanlar bile gözünü ayırmasın! 24 saat içerisinde altın fiyatları değişecek!
- Yalı Çapkını Tarık kimdir, dizide kimi canlandırıyor? Baran Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Rol aldığı diziler...
- TC İLE SEÇMEN KAYDI SORGULAMA 2023 | 14 Mayıs nerede, hangi sandıkta oy kullanacağım? YSK e-devlet seçmen kaydı işlemleri!
- 12.sınıf devamsızlık affı 2023! Lisede devamsızlık kaç gün? Okullarda devamsızlık kalktı mı, sınıfta kalma olmayacak mı?
- EYT'de prim eksiğine İHYA YÖNTEMİ AÇIĞA ÇIKTI! Tutarlar değişecek! %21,43 artacak! +740 TL eklenecek! SGK’ya Haziran sonuna kadar...
- Sivasspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor-FB ZTK yarı final maçı ŞİFRESİZ CANLI nasıl izlenir?