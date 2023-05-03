Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Yeni Zigana Tüneli Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar

"FATİH'İN TORUNLARI 7'LİYE 14 MAYIS'TA YANITI VERECEK"

Fatih'in torunları, 1453'ten rahatsızlık duyanlarla aynı masaya oturanlara cevabı 14 Mayıs'ta verecektir. İstiklal mücadelesini başlatanlar, 'Manda ve himaye kabul edilemez' düsturuyla istiklal mücadelesini başlatanların evlatları, mandacı Kemal ve saz arkadaşlarını tarihin tozlu raflarına atacak.

Şehit Eren Bülbül'ün, şehit Ahmet Çamur'un hemşehrileri 14 Mayıs'ta gereken cevabı verecektir. 14 Mayıs'ta yapılan işleri yarım bırakmadan, daha büyük hedeflere koşmaya söz mü Trabzon? Örgütçüsüyle, mandacısıyla, tefecisiyle bunları sandığa gömüyor musun Trabzon?

"MASANIN YAPTIĞI TÜM İŞLERİ ÜST ÜSTE KOYUN ONLA YÜZLE ÇARPIN BİR ZİGANA TÜNELİ ETMEZ"

Bugün sizlerle hasret gidermeye, hem de eser ve hizmetlerimizin açılışlarını yapmaya geldik. Trabzon'la Gümüşhane arasındaki tünelle tarihi İpek Yolu'na bağlıyoruz. Tamamen kendi mühendislerimize aittir. Bu tren bölgemizin her alandaki kalkınmasının sembollerinden olacaktır. Karadeniz limanlarıyla, güney arasında yeni bir soluk borusu açıyoruz. Masanın yaptığı tüm işleri üst üste koyun onla yüzle çarpın bir Zigana Tüneli etmez.

(Yeni Zigana Tüneli) Vakitten, akaryakıttan sağlayacağı faydalar yanında Karadeniz limanlarıyla ülkemizin güneyi arasında yeni bir soluk borusu açıyoruz.

"TOKİ'NİN İNŞAATLARININ RESMİ AÇILIŞLARINI DA BURADAN YAPIYORUZ"

Yatırım tutarı 27 milyon lirayı bulan 11 projeyle şehrimizi kavuşturuyoruz. Bir diğer önemli proje Kanuni Bulvarı'nın biten kısımlarıdır. Eğitimde anaokulu, ilkokulu, imam hatip lisemizin, Gençlik ve Spor'da yurt gençlik merkezlerimizin, sağlık yatırımlarımızın, Çevre ve Şehircilik'te çok sayıda hizmet ile TOKİ'nin inşaatlarının resmi açılışlarını da buradan yapıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

YENİ ZİGANA TÜNELİ ÖZELLİKLERİ NELER?

Yeni Zigana Tüneli, Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağladı.

14,5 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın üçüncü ve Avrupa'nın en uzun çift tüp kara yolu tüneli olan yeni Zigana Tüneli sayesinde Trabzon-Gümüşhane arasındaki seyahat süresi 1,5 saatten 40 dakikaya düştü.

Yeni Zigana Tüneli çift tüp olarak 2x14,5 kilometre uzunluğu ile Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran'a bağlayan önemli bir güzergah olacak.

Sürücülerin korkusu rüyası olan Zigana Geçidi'nin keskin virajları ve rampaları Yeni Zigana Tüneli ortadan kalkmış olacak.