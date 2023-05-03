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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ucuz algı operasyonu! Kandil'deki dostlarını savunmak için Başkan Erdoğan'ı hedef aldı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2023 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023
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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ucuz algı operasyonu! Kandil’deki dostlarını savunmak için Başkan Erdoğan’ı hedef aldı

HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden basit bir algı operasyonuna girişti.. Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan kırpılan bir bölümü paylaşırken kirli algı operasyonu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve İletişim Başkanlığı tarafından çökertildi. Dağ yaptığı paylaşımda "Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın Kandil için ifade ettiği sözleri manipüle ederek gençlere seslenmiş. Gençler, PKK terörünün yönetim merkezini kendileriyle özdeşleştiren birinin peşine takılmaz." dedi. İletişim Başkanlığı da Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonunu çökerten bir video paylaşarak olayın aslını yayınladı. İşte detaylar...

Seçimlere artık az bir süre kalırken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı basit algı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

BAY KEMAL'DEN UCUZ ALGI OPERASYONU

Sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ın yaptığı açılış töreninde yaptığı konuşmadan bir kesit paylaşan Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan Kandil ve PKK için ifade ettiği sözleri manipüle etmeye kalktı.

Başkan Erdoğan konuşmasında "Bunların bayrağı var mı? Bunların ezanı var mı? Bunların dini var mı?" ifadeleriyle Kandil'i hedef alırken, Kılıçdaroğlu yaptığı algı operasyonu ile Başkan Erdoğan'ın bu sözleri CHP'ye oy vereceklere ilişkin kullandığı ifade etti.

Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda "İşte gençler aşmamız gereken eşik bu ve sizsiz olmuyor maalesef" ifadelerini kullandı.

"GENÇLER PEŞİNE TAKILMAZ"

Bay Kemal'in bu basit algı operasyonuna ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan sert bir yanıt geldi.

Dağ yaptığı açıklamada "Gençler, PKK terörünün yönetim merkezini kendileriyle özdeşleştiren birinin peşine takılmaz. Kandil'i koruma çabasıyla düştüğünüz durum da utanç verici" ifadelerini kullandı.

O VİDEO NASIL MANİPÜLE EDİLDİ?

İletişim Başkanlığı da olayın aslına gösteren bir video paylaşırken videoda "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında geçen 'Kandil'den ne diyordu birisi..." ifadesi kasıtlı olarak kesilmiş, konuşma bağlamından koparılarak manipüle edilmiştir. Paylaşılan bölümün öncesi izlendiğinde, söz konusu ithamların Kandil'deki PKK'lı teröristlere yönelik olduğu açıkça görülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ucuz algı operasyonu KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN UCUZ ALGI OPERASYONU

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