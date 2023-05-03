Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ucuz algı operasyonu! Kandil’deki dostlarını savunmak için Başkan Erdoğan’ı hedef aldı

BAY KEMAL'DEN UCUZ ALGI OPERASYONU

Sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ın yaptığı açılış töreninde yaptığı konuşmadan bir kesit paylaşan Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan Kandil ve PKK için ifade ettiği sözleri manipüle etmeye kalktı.

Başkan Erdoğan konuşmasında "Bunların bayrağı var mı? Bunların ezanı var mı? Bunların dini var mı?" ifadeleriyle Kandil'i hedef alırken, Kılıçdaroğlu yaptığı algı operasyonu ile Başkan Erdoğan'ın bu sözleri CHP'ye oy vereceklere ilişkin kullandığı ifade etti.