HDP’li Sırrı Sakık Kılıçdaroğlu ile yapılan kirli pazarlığı meydanlarda haykırdı! Teröristbaşı Öcalan ve Demirtaş’a özgürlük sözü: Zindanların kapısını açacağız

"İMRALI'DAKİ TECRİTİN KAPISINI KIRACAĞIZ"

Sakık, "Şimdi Selahattin'e özgürlük dediniz. Tabii ki biz özgürlük için alanlardayız. Valla gideceğiz, orada mücadele edeceğiz. Zindanların kapısını açacağız. İmralı'daki tecritin kapısını kıracağız. Özgürlükleri hayata geçireceğiz. Arkadaşlarımız özgür olacaklar. İnanıyorum önümüzdeki yerel seçimlerde burada, içeride bulunan Selahattin Demirtaş, Gülten Kışanak, Figen Yüksekdağ, Sabahat Tuncel ve Ayla Akat ve içerideki on binlerce arkadaşımız özgür olacak ve biz burada size hep beraber hitap edeceğiz buna inanıyorum." dedi.

BULDAN DA AYNI ŞEYİ SÖYLEDİ

Öte yandan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da İzmit'te yaptığı mitingde tutuklu HDP'lilere değindi.