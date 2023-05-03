Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyası Kandil’de yazılıyor! PKK elebaşlarından Mustafa Karasu itiraf etti: Alevi çıkışının arkasında biz varız

TERÖRİST ELEBAŞI: KILIÇDAROĞLU'NUN HÜKÜMETİ REZİL ETMESİ LAZIM

7'li koalisyonun depremin ilk günlerinde yaptığı gibi siyasi yağmacılığa devam etmesi gerektiğini belirten terörist elebaşı, "Şimdi seçim oldu, seçimle üstü örtüldü. Anlaşılıyor ki Erdoğan bir de bu nedenle seçim gündemini kabul etti. Belki ertelerdi. Baktı ki çok zorlanacak, seçimi erkene aldı. Şimdi kimse konuşmuyor. Muhalefetin rezil etmesi lazım. Muhalefet bu depremdeki hükümetin tutumu, depreme yol açan politikalar nedeniyle bu iktidarı toplum içine çıkamaz hale getirmesi gerekiyor." dedi.

Asılsız deprem vergisi iddialarıyla Kılıçdaroğlu'na sufle veren elebaşı Karasu, "Sen deprem vergisini ne yaptın? Dört-beş gün yoksun yıkılan yerlerde. Hesabını vermeyecek misin? Yok ortada; AFAD yok, Kızılay yok. Göstermeliktir hepsi. Bilmem binlerce enkazın üzerinde, beş-on tanesinin üzerine gitmiş. Ondan sonra hepsini böyle kepçelerle aldılar sağa sola götürüyorlar. Bu durum ciddi bir durumdur. Eğer bu ciddiye alınmazsa, edebiyatçısı, sanatçısı, siyasetçisi ciddiye almazsa ortaya hiçbir şey çıkmaz. Kılıçdaroğlu bir şey söyledi, onu takip etmesi lazım. Ya da herkesin öyle olması gerekir. Gerçekten iyi bir söz söyledi. Artık ne kadar gereğini yerine getirecek, ne kadar inanacak bilmiyorum. Dedi ki; ben bundan sonra bundan önceki insan değilim.. Evet öyle olması lazım. Bu depremi yaşadıktan sonra Türkiye'de kim önceki gibi olabilir? Ama şimdi var mı? Kılıçdaroğlu meydanlarda çok gündeme getirmiyor, diğerleri getirmiyor. Rezil kepaze etmeleri lazım. İçişleri Bakanı, kepaze adam, 3-4 gün AFAD uğramamış, gidiyor Esenler'de müzik çalan Yeşil Sol Partililere "kepazeler" diyor utanmadan. Birisi demiyor, ya sen ne konuşuyorsun! Sen ne yaptın? Bu kadar yıkıma sebep oldun. Bu bakımdan deprem gündeminin gündem olması lazım. Bu kadar unutulması olamaz. Yüz binlerce insan ölmüş, evleri yıkılmış. Ölenin dışında diğerlerinin de evi barkı yok. Bütün yaşamları altüst oldu." ifadeleriyle adeta muhalefete talimat yağdırdı.