Hesap uzmanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun batırdığı SSK’yı bu başlıklarla manşete taşımışlar: SSK'yı dolandırıp cezasız kaldılar

Her fırsatta hesap uzmanı olduğunu söyleyen ve geçmişte SSK'yı batıran 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu o dönemin gazeteleri yalanlıyor. Kılıçdaroğlu'nun SSK hastaneleri, mali buhran ve kötü yönetim salvoları ile gazete manşetlerinde yer almış.

Giriş Tarihi: 03.05.2023 07:55 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 09:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL