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Hesap uzmanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun batırdığı SSK’yı bu başlıklarla manşete taşımışlar: SSK'yı dolandırıp cezasız kaldılar

Her fırsatta hesap uzmanı olduğunu söyleyen ve geçmişte SSK'yı batıran 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu o dönemin gazeteleri yalanlıyor. Kılıçdaroğlu'nun SSK hastaneleri, mali buhran ve kötü yönetim salvoları ile gazete manşetlerinde yer almış.

Giriş Tarihi: 03.05.2023 07:55 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 09:10
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Hesap uzmanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun batırdığı SSK’yı bu başlıklarla manşete taşımışlar: SSK’yı dolandırıp cezasız kaldılar

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 1992-1996 ve 1997-1999 arasında Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Genel Müdürlüğü yaptığı süreçte, kötü yönetim nedeniyle dönemin gazeteleri tarafından ağır eleştirilere tabi tutulduğu görüldü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hesap uzmanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun batırdığı SSK’yı bu başlıklarla manşete taşımışlar: SSK’yı dolandırıp cezasız kaldılar

Gazete manşetleri, köşe yazıları ve sağlık haberleri; dönemin SSK'sının içinde bulunduğu yönetim buhranını bütün gerçekliğiyle gözler önüne serdi.

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Hesap uzmanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun batırdığı SSK’yı bu başlıklarla manşete taşımışlar: SSK’yı dolandırıp cezasız kaldılar

24 Ocak 1998'de Akşam Gazetesi'nde Mustafa Dolu tarafından kaleme alınan, 'SSK hastalarının çilesi bitecek mi?' başlıklı köşe yazısında şiddetli bacak ağrısı nedeniyle SSK Göztepe Hastanesi'ne başvuran bir işçiye 17 Ağustos 1998'e gün verildiğinden bahsediliyor.

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Hesap uzmanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun batırdığı SSK’yı bu başlıklarla manşete taşımışlar: SSK’yı dolandırıp cezasız kaldılar

12 Mart 1998'de Milliyet Gazetesi'nde Hasan Pulur tarafından yazılan, 'Evet, SSK niye batmasın' başlıklı köşe yazısında ise SSK'daki finansal kötü yönetimden bahsediliyor.

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Hesap uzmanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun batırdığı SSK’yı bu başlıklarla manşete taşımışlar: SSK’yı dolandırıp cezasız kaldılar

14 Mart 1998 Radikal Gazetesi'nde yayımlanan, '5 trilyonluk SSK hatası' başlıklı sayfa manşeti ise yine dönemin SSK'sının ekonomik anlamda kötü yönetildiğine bir başka örnek olarak arşivlerde yer alıyor.