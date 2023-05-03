Zigana Tüneli açıldı mı? Yeni Zigana Tüneli nerede, kaç km, güzergahı nasıl?
"Zigana Tüneli açıldı mı, ne zaman açılacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun kara yolu tüneli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Peki, Zigana Tüneli nerede, hangi ilde? Yeni Zigana Tüneli yolu ne kadar kısaltılıyor? İşte haberin detayları...
"Yeni Zigana Tüneli açıldı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olan Yeni Zigana 3 Mayıs (bugün) Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Bu noktora vatandaşlar, Yeni Zigana Tüneli nerede, kaç km, güzergahı nasıl? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte, haberin ayrıntıları...
YENİ ZİGANA TÜNELİ KAÇ KM?
Başkan Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan Yeni Zigana Tüneli çift tüp olarak 2x14,5 kilometre uzunluğu ile Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3. En uzun tüneli olacak.
YENİ ZİGANA TÜNELİ YOLU NE KADAR KISALTIYOR?
Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran'a bağlayan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Yeni Zigana Tüneli ile Trabzon-Gümüşhane arasında mesafe yaklaşık 30 dakika azalacak.
Gümüşhane'nin Torul ilçesi Köstere köyü mevkisi ile Trabzon'un Maçka ilçesi Başarköy köyü arasında her biri 14,5 kilometre uzunluğunda inşa edilen çift tünelle karbon salımı da 18 bin ton daha az gerçekleşecek.
Türkiye'nin en uzun karayolu tüneli olacak olan Zigana Tüneli'nin hizmete girmesiyle Gümüşhane, Trabzon Limanı'na daha da yaklaşacak ve yolun geometrik standardı daha da yükselmiş olacak. 100 kilometre olan güzergah 10 kilometre kısaltarak 90 kilometreye düşürülmüş olacak.
ZİGANA TÜNELİ HANGİ İLLERİ BİRBİRİNE BAĞLIYOR?
Doğu Karadeniz'i, İç Anadolu bölgesine bağlamaktadır. Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum'a bağlayan güzergahta inşa edilen tünel, Trabzon-Aşkale Yolu'nun 44'üncü kilometresindeki Maçka-Başarköy mevkisinde başlayıp, 67'nci kilometrede yer alan Köstere-Gümüşhane Yolu'na köprülü kavşak ile bağlanıyor.
Türkiye'de ilk defa karayolu tünellerinde yapılan dikey şaft yapıları ise Yeni Zigana Tüneli'nde uygulandı. Proje ile 3 istasyonun her birinde 1 temiz, 1 de kirli hava olmak üzere toplam 6 adet havalandırma şaft yapısına yer verildi. Yeni teknikte donatılan tünelin yağmur ve rüzgardan etkilenmemesi için dikey olarak yüzeye çıkartılan sistem klima gibi çalışacak. Bu sistem sayesinde şaftın içerisine yağmur ve kar girmemiş olacak.
Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran'a bağlayan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Yeni Zigana Tüneli ile Trabzon-Gümüşhane arasında mesafe yaklaşık 30 dakika azalacak. Zamandan 40 milyon TL, akaryakıttan 99 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 139 milyon TL tasarruf edilmesi hedeflenen dev proje ile mevcut yol 8 kilometre kısaltılmış olacak.
Gümüşhane'nin Torul ilçesi Köstere köyü mevkisi ile Trabzon'un Maçka ilçesi Başarköy köyü arasında her biri 14,5 kilometre uzunluğunda inşa edilen çift tünelle karbon salımı da 18 bin ton daha az gerçekleşecek. Projenin hizmete açılmasıyla Zigana'nın zirvesinde 2 bin 10 metre olan ve 1. tünelde bin 825 metreye indirilen kot, 600 metre daha aşağı çekilerek bin 212 metreye inecek. Elektromekanik imalatlarının yanında, asfalt, havalandırma ve ışıklandırma çalışmaları tamamlanan tünelin giriş ve çıkışlarına ise çevre düzenlemesi işlemleri yapıldı.
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