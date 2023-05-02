HDP’li Filiz Koçali PKK’nın kanalında itiraf etti! Kılıçdaroğlu’na terörün desteğini böyle açıkladı: Rahat olması lazım

"PKK'NIN KILIÇDAROĞLU'NA VERDİĞİ DESTEK ÇOK ÖNEMLİ"

PKK'nın Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğin çok önemli olduğunu söyleyen Koçali, PKK ile yapılan ittifakın artık gizlenmemesi gerektiğini söyledi.

"PKK İLE OLAN İTTİFAKI GİZLEMEYİN"

Skandal ifadeler kullanan Filiz Koçali, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Elbette onlar hem görüşlerini açıklayacak hem de onlarla görüşme olacak. Bence muhalefetin de bu konuda rahat olması lazım. Bu böyle suçmuş gibi kenardan destekmiş gibi davranmamaları lazım. Açık ve net durum var ortada. KCK'nın (PKK'nın) Kılıçdaroğlu'na verdiği destek çok önemli. Çünkü onların da bir tabanı var Türkiye'de.