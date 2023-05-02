HDP'li Filiz Koçali PKK'nın kanalında itiraf etti! Kılıçdaroğlu'na terörün desteğini böyle açıkladı: Rahat olması lazım
7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na her gün destek açıklaması yapan PKK'nın sözde elebaşları, oy vermeleri içinde seçmenlere çağrıda bulunuyor. PKK'nın kanalına konuk olan HDP'li Filiz Koçali ise Kılıçdaroğlu'na önemli tavsiyelerde bulundu. PKK'nın açıkça verdiği desteğin önemine dikkat çeken Koçali CHP liderine "Rahat olması lazım. PKK'nın desteği çok önemli" diyerek ittifakı açık açık gözler önüne serdi.
7'li koalisyonda yer alan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e rağmen HDP ile görüşme gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, partinin desteğini tam olarak kazandı.
PKK VE HDP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK
HDP'li isimler, yaptıkları açıklamalarda açık bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.
Eli kanlı terör örgütü PKK ise bu süreçte Kandil'den yayınladıkları mesajlarla seçimlerde Kılıçdaroğlu'na destek istedi.
TERÖR ELEBAŞLARINDAN BİRBİR DESTEK AÇIKLAMALARI
Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Sabri Ok, Bese Hozat gibi sözde elebaşları, yaptıkları açıklamalarda tek kurtuluş yollarının Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanmasından geçtiğini söyledi.
HDP'li isimler de katıldıkları yayınlarda, ittifakı ve nasıl bir süreçten geçildiğini anlatmayı sürdürüyor.
PKK'nın yayın organına katılan HDP Parti Meclisi Üyesi Filiz Koçali'den muhalefete çağrı geldi.
"PKK'NIN KILIÇDAROĞLU'NA VERDİĞİ DESTEK ÇOK ÖNEMLİ"
PKK'nın Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğin çok önemli olduğunu söyleyen Koçali, PKK ile yapılan ittifakın artık gizlenmemesi gerektiğini söyledi.
"PKK İLE OLAN İTTİFAKI GİZLEMEYİN"
Skandal ifadeler kullanan Filiz Koçali, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Elbette onlar hem görüşlerini açıklayacak hem de onlarla görüşme olacak. Bence muhalefetin de bu konuda rahat olması lazım. Bu böyle suçmuş gibi kenardan destekmiş gibi davranmamaları lazım. Açık ve net durum var ortada. KCK'nın (PKK'nın) Kılıçdaroğlu'na verdiği destek çok önemli. Çünkü onların da bir tabanı var Türkiye'de.
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