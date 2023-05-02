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Son dakika: 81 ili kapsıyor! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: 12. sınıf öğrencileri için devamsızlık kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.05.2023 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023
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Son dakika: 81 ili kapsıyor! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: 12. sınıf öğrencileri için devamsızlık kararı

Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Mahmut Özer, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Özer, 12. sınıflar için devamsızlık affının geldiğini duyurdu.

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