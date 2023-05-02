HaberlerGaleriAvrupa'da oy vermeye giden Türklere alçak saldırı! PKK'lı hainler haddini aştı
Avrupa'da oy vermeye giden Türklere alçak saldırı! PKK'lı hainler haddini aştı
14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimler uluslararası kuruluşlar tarafından yakından takip edilirken yurt dışında sandığa giden seçmen sayısında da rekor katılım yaşanıyor. PKK terör örgütüne ve destekçilerine "ifade özgürlüğü" kisvesi altında müsahama gösterilen ülkelerde çirkin saldırılar yaşanıyor. Son olarak Belçika ve Fransa'da PKK yandaşları, oy kullanmaya giden Türk vatandaşlarına saldırdı.
Giriş Tarihi: 02.05.2023 11:40Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 11:51