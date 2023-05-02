02 Mayıs 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Avrupa'da oy vermeye giden Türklere alçak saldırı! PKK'lı hainler haddini aştı

Avrupa'da oy vermeye giden Türklere alçak saldırı! PKK'lı hainler haddini aştı

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimler uluslararası kuruluşlar tarafından yakından takip edilirken yurt dışında sandığa giden seçmen sayısında da rekor katılım yaşanıyor. PKK terör örgütüne ve destekçilerine "ifade özgürlüğü" kisvesi altında müsahama gösterilen ülkelerde çirkin saldırılar yaşanıyor. Son olarak Belçika ve Fransa'da PKK yandaşları, oy kullanmaya giden Türk vatandaşlarına saldırdı.

Giriş Tarihi: 02.05.2023 11:40 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 11:51
  • 1
  • 7
Avrupa’da oy vermeye giden Türklere alçak saldırı! PKK’lı hainler haddini aştı

Türkiye seçimleri dünyanın gündeminden düşmüyor. Yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte de önemli sonuçları olacak 14 Mayıs seçimleri başta Batılı ülkeler olmak üzere tüm dünya tarafından da yakından takip ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Avrupa’da oy vermeye giden Türklere alçak saldırı! PKK’lı hainler haddini aştı

YURT DIŞI KATILIMI REKOR SEVİYELERDE

Uluslararası medya sık sık analizlere konu olan seçimlerde Türkiye'nin son yıllarda terörle mücadeledeki başarısının yanı sıra edindiği güçlü konuma dair ifadeler yer alıyor. Yurt dışındaki Türk seçmenlerin tercihlerine odaklanan anketlerde ise Cumhur İttifakı başı çekiyor. Özellikle AB ülkelerinde yaşayan Türk seçmenlerinin yoğun katılım sağladığı seçimlerde Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na olan destek dikkat çekiyor.

  • 3
  • 7
Avrupa’da oy vermeye giden Türklere alçak saldırı! PKK’lı hainler haddini aştı

TERÖR YANDAŞLARININ ÇİRKİN SALDIRILARI

Yurt dışında seçimler devam ederken AB ülkelerine yuvalanmış PKK terör örgütü unsurları ise boş durmuyor. "İfade özgürlüğü" adı altında terör destekçilerine sahip çıkan, yaşanan şiddet eylemlerine müdahale etmekte ise yetersiz kalan bazı AB ülkelerinde ise akılalmaz manzaralar yaşanıyor.

  • 4
  • 7
Avrupa’da oy vermeye giden Türklere alçak saldırı! PKK’lı hainler haddini aştı

PKK destekçilerinin yoğun olarak yaşadığı Fransa ve Belçika'da, sandığa giden Türk vatandaşları şiddet eylemleriyle karşı karşıya kalıyor. Geçtiğimiz hafta sonunda art arda yaşanan olaylarda PKK yandaşlarının Türk seçmenlerin oy kullanmasına engel olmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

  • 5
  • 7
Avrupa’da oy vermeye giden Türklere alçak saldırı! PKK’lı hainler haddini aştı

TÜRK VATANDAŞLARINA BIÇAKLARLA SALDIRDILAR

İlk olarak hafta sonu yaşanan olaylarda Belçika'nın Anvers kentinde kurulan sandıklarda çirkin anlar yaşandı. Türk seçmenlerin sandıklara gitmesine engel olmak isteyen PKK yandaşları, oy merkezlerinin önünde toplanarak çirkin saldırılarda bulundu. Yaşanan saldırılarda Belçika polisinin yetersiz ve geç müdahalesi ise büyük tepkiye neden oldu.