Seçim görevleri ne zaman belli olur, bu hafta mı? SANDIK GÖREVLİSİ SORGULAMA 2023! Ücretleri açıklandı mı?
"Seçim görevleri ne zaman belli olacak?" sorusu binlerce vatandaş tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kala, konuya dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte 14 Mayıs 2023 seçim görevlisi sorgulama ekranı
"YSK sandık görevlileri ne zaman belli olacak?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerinin belirleneceği seçimlere kısa süre kala seçim görevlilerinin açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Peki, seçim görevleri ne zaman açıklanacak, bu hafta mı? Sandık görevlisi ücretleri belli oldu mu, ne kadar? İşte, haberin ayrıntıları...
SEÇİM GÖREVLİLERİ BELLİ OLDU MU?
Seçim görevlileri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanacak. Ancak seçim görevlileri henüz belli olmadı. Seçim görevlilerinin görev yapacağı sandıkların bu hafta içinde belli olması bekleniyor.
PARTİLERİN SANDIK GÖREVLİLERİ NASIL SEÇİLİR?
İkincisi çeşit sandık görevlileri ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve başvuru formu doldurulıur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden alınmaz, başvuru için YSK'ya müracaat edilmeli.
*Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.
SEÇİM GÖREVLİSİNİN GÖREVLERİ NELER?
Seçim görevlisi olarak atanan kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir.
- Oy verme yerlerinin belirlenmesi ve hazırlanması
- Oy verme sürecinin yönetilmesi ve denetlenmesi
- Oy pusulalarının ve oy verme kutularının hazırlanması
- Seçmenlerin kimliklerini doğrulama işlemlerinin yapılması
- Oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi
- Seçim görevlileri, seçim günü boyunca çalışırlar ve seçim sonrasında, oy sayımı ve sonuçların bildirilmesi işlemleri tamamlanana kadar görevlerini sürdürürler.
2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
Türkiye 14 Mayıs 2023'te 13. Dönem Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandığa gidecek. Oy verme işleminin yapılacağı gün yurt genelinde bnlerce kişi sandık başında görev alacak. Henüz sandık kurulu üyelerinin ve sandık başkanına verilecek ücretler açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.
2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevli ücretleri şu şekldeydi;
Başkan ve Üyeler: 261,00 TL
Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL
2023 yılı sandık görevlisi ücretleri kousuna dair açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir. Konuya ilişkin yeni detayları haberimizden takip edebilirisiniz.
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