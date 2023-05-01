MMU, ANKA-3, Hürjet, Atak-2! Türkiye için ne ifade ediyor?
Türkiye'nin milli savunma projeleri bugün hangardan çıkıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli Muharip Uçak ve ANKA-3'ün isimlerini açıklayacak. Peki bu projeler Türkiye için ne ifade ediyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş'ın konuğu olan terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar değerlendirdi.
Türkiye'nin gururu milli savunma projeleri bugün tanıtılacak. Ağır taarruz helikopteri Atak-2'nin de uçuş yapması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün MMU ve ANKA-3'ün isimlerini açıklayacak. Milli Muharip Uçak'ın adı ne olacak? ANKA-3'e hangi isim verilecek? Bu projeler Türkiye için ne anlama geliyor? Gelişmeleri terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar değerlendirdi.
Abdullah Ağar'ın sözleri:
"Türkiye açısından bir gövde gösteri. Nereye geldiğini ve nereye gitmekte olduğunu ortaya koyuyor. Bu açıdan bir ispat. Bu sistemleri bu platformları yapmak her ülkenin harcı değil. Bugün Atak-2 ağır taarruz dediğiniz zaman bunu şu anda dünyada 3 tane ülke yapabiliyor.
Diğer tarafıyla ANKA-3 hayalet SİHA olarak tanımlayabildiğimiz ve taşıma kapasitesiyle vuruş kabiliyetiyle göklerde yapacağı hava-hava muharebelerinde kurabileceği pusularla ve baskınlarla son derece önemli bir önemli bir gelişmeye karşılık geliyor.
Diğer taraftan Gökbey var. Bu da son derece önemli bir altyapının sonucudur. Yanında ise Hüjet var. Şu anda kullanılmakta olan T38'ler ve F-5'ler dahil olmak üzere hem eğitim hem akrobosi görevlerinde kullanmış olduğunuz uçakların yerini alacak. Bunun yanında yakın hava muharebe desteği sağlayabilecek. Aynı zamanda bir savaş uçağı olacak.
F-16'nın bir tık küçüğü. Ve bütün bunların üzerinde Türkiye'ye stratejik üstünlük sağlayacak olan Milli Muharip Uçak var. Bunların 5'i bir yerde. Aynı anda gösterilmesinin dünyaya ilan edilmesinin son derece anlamı ve önemli bir karşılığı var.
Zor bir coğrafyadayız hem barışı korumaya çalışıyoruz hem istikrarı korumaya çalışıyoruz hem de varlığımızı korumaya çalışıyoruz. Bunun yanında ülkemizin bölünmesiyle ilgili sayısız tehditle karşı karşıyayız. İşte bu projeler son derece önemli bir etki ortaya koyacaklar. Prestije hatta müttefiklere sebep verecekler. Bu sistemleri üretmiş olmanız ve bunları tedarik bile paylaşmanız çok kutuplu dünya düzeninde sizinle beraber hareket eden eş güdümlü müttefikler demektir."
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