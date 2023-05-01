MMU, ANKA-3, Hürjet, Atak-2! Türkiye için ne ifade ediyor?

Diğer taraftan Gökbey var. Bu da son derece önemli bir altyapının sonucudur. Yanında ise Hüjet var. Şu anda kullanılmakta olan T38'ler ve F-5'ler dahil olmak üzere hem eğitim hem akrobosi görevlerinde kullanmış olduğunuz uçakların yerini alacak. Bunun yanında yakın hava muharebe desteği sağlayabilecek. Aynı zamanda bir savaş uçağı olacak.