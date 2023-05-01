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Başkan Erdoğan'dan İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programında önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.05.2023
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Başkan Erdoğan’dan İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programında önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ'ta tören alanında İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor...

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