Milli Muharip Uçak’ın ismi ne olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak! Tarih belli oldu

TUSAŞ bünyesinde 6 bin mühendisin görev aldığını aktaran Kotil, bu mühendislerin tecrübe ortalamasının 4 yıl olduğunu, bu sayede genç ve dinamik bir şirket olma özelliklerini koruduklarını söyledi.

Geliştirdikleri tüm ürünleri Türk mühendislerinin tasarladığının altını çizen Kotil, şöyle devam etti:

"Bunu yaptıktan sonra Milli Muharip'in uçması daha da kolaylaşıyor. Çünkü ikisi de aynı cins uçaklar. Havacılığı bilirseniz ses altı uçan uçakların geometrileri daha yuvarlak, süpersoniklerin daha keskindir. Keskin olduğu için kontrolleri daha zordur. Buna aktif kontrol deriz. Biz bunu burada başardık. İlk uçuşlarına baktıysanız, ilk uçuşu bir kuş gibi dümdüz kalkabildi. Normalde iyi olmayan uçak yalpalama yapar, bir sağa bir sola gider. Nihayetinde bu ilk uçuş, siz ondan sonraki uçuşlarda bunun uçuş kontrol sistemini ayarlarsınız. Ama bizim bunlar bütünüyle teorik olarak tasarlanıp, imal edilip de ilk uçuşuna da on numara performans sergilediler, ben çok mutluyum."