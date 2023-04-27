Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan 14 Mayıs öncesi flaş sözler: Müjdeler vermeye devam edeceğiz

"BUNLARI 7'Lİ MASAYA OTURTAN KİMSE TERÖR ÖRGÜTLERİNİ DESTEKLEYENLERİN DE ONLAR"

Terör örgütlerinin sözde elebaşlarının Millet İttifakı'na olan destek açıklamalarına değinen Oktay, "Hiç şaşırmadık biz. Bunları 7'li masaya oturtan kimse terör örgütlerini destekleyenlerin de onlar olduğunu biliyoruz. Bu da bir sır değil artık bütçelerine resmi olarak koyuyorlar. Binlerce on binlerce her türlü silahları kendileri veriyor, helikoptere kadar. gereğini yaptık ilgili yerlere. Şimdi onların iplerini elinde tutanlar da onlara gerekli yolları gösteriyorlar 7li masaya da gerekli talimatları veriyorlar. Millete söz vermiyor ağababalarına söz veriyor. Bizi hangi amaçla masaya oturtmuşsanız söz onun gereğini yapacağız. Yani Suriye'ye Irak'tan askerleri çekmek gerekiyorsa terör devletini kurmanız için çekeceğiz. Terörist başını serbest bırakmak gerekiyorsa bırakacağız. Bu ülkenin kendi vergileriyle aldığı uçakları, namluları milletine döndürenleri hayır bunlar terörist değil bunların kapılarını açacağız diyorsanız bu da yine onlara verilen söz. Kandil'in de yaptığı açıklamalar bu yönde çok da açık yapıyorlar evet Erdoğan gitmeli, kalırsa kökümüzü kazıyacak kimin kökünü kazıyacak PKK'nın. Zaten PKK ile FETÖ iç içe girmiş. Kandil'in yaptığı açıklamalar aman aman Kılıçdaroğlu'nu desteklememiz lazım. Onlar onu söylüyor. Kılıçdaroğlu gidip HDP ile konuşuyor. HDP ne konuştuysak açıkça millete anlatsana diyor. Açıklayamıyor. Kendi aralarında da körebe oyunu gibi bir şey biri bunu yapıyor öbürü diyor ki ya bizde bir şey olmaz bayrak vatandır şöyle bombalarız böyle bombalarız diyen kim bir belediye başkanı" ifadelerini kullandı.

Cumhur ittifakı lehine son derece pozitif bir milletin güveni ve teveccühünü gördüklerini ifade eden Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar getireceğim açıklamasına da, "Devlet yönetimi ciddiyet istiyor. Ben 300 milyar dolar getireceğim gülünç bir şey, çocuklar bile söylemez bunu. Ben gittim hamburgercide hamburger yedim bana 300 milyar dolar verdiler getiriyorum falan! Gülerler, millet de gülüyor. Biz oturup işin gerçeğini anlatıyoruz" sözleriyle değindi.