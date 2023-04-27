MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023: MSÜ Bando, Hava, Deniz, Kara Astsubay MYO sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr...
"MSÜ Bando, Hava, Deniz, Kara Astsubay MYO sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne muvazzaf astsubay yetiştiren Bando, Hava, Deniz ve Kara Astsubay MYO'lara başvuran adayların girdikleri sınavı sonucu için gelecek açıklamalar bekleniyor. Peki, MSÜ Bando, Hava, Deniz, Kara Astsubay MYO sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
"MSÜ Bando, Hava, Deniz, Kara Astsubay MYO sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonrası adayların gözü kulağı gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, MSÜ Bando, Hava, Deniz, Kara Astsubay MYO sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
2023 MSÜ SONUÇ EKRANI ERİŞİME AÇILIYOR!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirildi.
Sınav sonrası (2023-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u adayların erişimine açıldı. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 12 Nisan 2023 tarihi saat 23.59'da sona erdi.
MSÜ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takviminde Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisine yer verildi.
Takvime göre, MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan 2023 Perşembe günü yani bugün açıklanacak.
Adaylar sabah saatlerinden itibaren araştırmalarını hızlandırdı.
MSÜ SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.
Adaylar sonuçların saat kaçta açıklanacağını araştırıyor. Ancak konuya dair henüz bir açıklama gelmedi. ÖSYM'nin gün içerisinde sınav sonucu duyurusu yapması bekleniyor.
MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA 2023
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur.
Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır.
Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
MSÜ TERCİHLERİ 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2023 Milli Savunma Üniversitesi tercih tarihleri hakkında resmi bir duyuru yapılmadı.
Geçen yıl sonuçlar 14 Nisan'da açıklanmış, tercihler ise 18 Nisan'da alınmıştı. Bu süre hesap edildiğinde 2023 MSÜ tercihlerinin 2 Mayıs'ta başlaması bekleniyor.
Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
MSÜ'DE HANGİ BÖLÜMLER VAR?
Milli Savunma Üniversitesi'nde Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu bulunuyor. Her okulun kendi içerisinde bölümleri bulunmaktadır.
Kara Harp Okulunda; Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Kara Havacılık, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel, Maliye, Harita sınıflarından subay yetiştirilmektedir.
Kara Havacılık sınıfındaki öğrenciler helikopter ve uçak pilotu olmaktadırlar. Harbiyelilerin bütün ihtiyaçları (yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim-öğretim, vb.) devlet tarafından karşılanmaktadır.
Deniz Harp Okulu mezunu deniz subayları; Türk Deniz Kuvvetlerinin suüstü gemileri, denizaltıları, uçakları, helikopterleri, Sualtı Taarruz (SAT)/Sualtı Savunma (SAS), 1'inci sınıf dalgıç, deniz istihkâm, deniz piyade ve diğer kıyı birliklerinde görev yapmaktadır.
Deniz Harp Okulunda pilot olmaya istekli öğrencilere gerekli şartları taşıdığı takdirde Deniz Kuvvetlerinin helikopter ve uçaklarında pilot olma imkânı da sunulmaktadır.
Türk Hava Kuvvetlerinin temel subay kaynağı Hava Harp Okulu İstanbul Yeşilyurt'ta bulunmaktadır.
Hava Harp Okulunda; Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği dallarında lisans düzeyinde akademik eğitim, askeri eğitim ve özendirici uçuş eğitimi verilmektedir.
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