MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023: MSÜ Bando, Hava, Deniz, Kara Astsubay MYO sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr...

MSÜ SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Adaylar sonuçların saat kaçta açıklanacağını araştırıyor. Ancak konuya dair henüz bir açıklama gelmedi. ÖSYM'nin gün içerisinde sınav sonucu duyurusu yapması bekleniyor.