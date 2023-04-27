MSÜ kaç kişi girdi 2023? Bu yıl MSÜ kaç kişi alacak, kontenjanları sayısı nasıl? Milli Savunma Üniversitesi aday sayısı...
"MSÜ’ye kaç kişi girdi 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi tarafından açıklanacak sınav sonuçları merakla takip ediliyor. Geçtiğimiz yılın sayısı üzerinde 81 bin 618 adayın daha başvuru yaptığı sınavda kontenjan araştırmaları başladı. Peki, MSÜ’ye kaç kişi girdi 2023? Bu yıl MSÜ kaç kişi alacak, kontenjanları sayısı nasıl? Milli Savunma Üniversitesi aday sayısı...
"MSÜ'ye kaç kişi girdi 2023? Bu yıl MSÜ kaç kişi alacak, kontenjanları sayısı nasıl?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ardından sonuçlar belli oluyor. Hayallerine kavuşmak isteyen adaylar sonuçlar için gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, MSÜ'ye kaç kişi girdi 2023? Bu yıl MSÜ kaç kişi alacak, kontenjanları sayısı nasıl? Milli Savunma Üniversitesi aday sayısı...
2023 MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) 610 bin 419 adayın katılacağını bildirdi.
Sınavda 80 bin 97 kişinin görev yapacağı bilgisini paylaşan Ersoy, "2023-MSÜ için 610 bin 419 aday başvuruda bulundu. Bu sayı, 2022-MSÜ'ye başvuran aday sayısına göre 81 bin 618 kişi arttı. Oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda bu sene Antalya-Alanya, Balıkesir-Bandırma, Mersin-Tarsus, Kocaeli-Gebze ilçelerinde ilk kez MSÜ Sınavı'nı uygulayacağız." ifadelerini kullandı.
BU YIL MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KAÇ KİŞİ ALACAK?
Milli Savunma Üniversitesi'nin bu yıl kaç öğrenci alacağı henüz belli olmadı. Tercih dönemi sırasında konuya ilişkin Milli Savunma Üniversitesi'nden açıklama bekleniyor.
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