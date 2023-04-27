MSÜ kaç kişi girdi 2023? Bu yıl MSÜ kaç kişi alacak, kontenjanları sayısı nasıl? Milli Savunma Üniversitesi aday sayısı...

Sınavda 80 bin 97 kişinin görev yapacağı bilgisini paylaşan Ersoy, "2023-MSÜ için 610 bin 419 aday başvuruda bulundu. Bu sayı, 2022-MSÜ'ye başvuran aday sayısına göre 81 bin 618 kişi arttı. Oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda bu sene Antalya-Alanya, Balıkesir-Bandırma, Mersin-Tarsus, Kocaeli-Gebze ilçelerinde ilk kez MSÜ Sınavı'nı uygulayacağız." ifadelerini kullandı.