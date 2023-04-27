Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, geçirdiği enfeksiyonun etkisini azaltmış durumda olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da 83. sağlık tesisinin açılışında töreninde önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları şu şekilde:
Cumhurbaşkanımız ile görüştüm, size selamları var. Bu şehrin bir evladı olmaktan onur duyuyorum. Atılacak her adımdan tarih ve insanlık izleri yükselir.
Konya, hizmetlerin en güzeline layıktır. Türkiye son 21 yılın muhasebesini yaparak yarınana karar verecek. Her ailemizin kendi doktoru var. Evde sağlık hizmetimiz var. Kayıtlı hasta sayısı 600 bini aşmış durumda.
Kronik hastalığı olan vatandaşlarımızı evde sağlık hizmetine dahil ediyoruz. Türkiye, ihtiyacı olan aşıların yüzde 87'sini kendisi üretecek.
Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yapılan reform ve hizmetler Türkiye sevdasının meyveleridir. Açılışının üstünden 2 buçuk yıl geçmeyen şehir hastanelerimiz tüm büyük şehirlerimizin hayali idi. O hayallerden biri Konya'da gerçekleşti.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMU
Bu sabah kendileri ile birlikteydim. Hepinize selamı var. Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyon etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten hemşehrilerimize teşekkürlerini iletti.
Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumunu hepinizin yakından takip ettiğini biliyorum. Bu sabah kendileri ile birlikteydim. Hepinize çok selamları var. Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu gastroentrit enfeksiyonunun etkileri azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına… pic.twitter.com/xeGuGbpg7g— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 27, 2023
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