27 Nisan 2023, Perşembe
Başkan Erdoğan'ın rahatsızlığı ve seçimin sırrı: İş bitti diyenler 14 seçimdir kaybediyor
Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz gün katıldığı televizyon yayını sırasında rahatsızlanması ve bir günlük istirahat kararı sonrası troll ordusu çirkin bir saldırı başlattı. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, Erdoğan'ın geçmiş seçim dönemlerinde ve darbe girişimlerinde de aynı algı ve taktikle alaşağı edilmek istendiğine dikkat çekerken "O gün de 'iş bitti' diyenler 14 seçimdir kaybediyor." dedi.
Giriş Tarihi: 27.04.2023 09:00 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 09:00
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10