Türkiye Yüzyılı’nda gençlik vurgusu! Genç odaklı projeler nasıl hayata geçirildi?
Son 21 yılda "Nitelikli Genç, Nitelikli Toplum" teması altında yürütülen çalışmalarla ülkenin geleceği olan gençler için birçok proje hayata geçirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın gıpta edilecek bir istikbale dönüştürülmesini de gençlerle birlikte sağlayacakları mesajını verdi.
Bir milletin en büyük güvencesi, hayat damarı, itici kuvveti, sönmez meşalesi, aydınlık ufkuydu... Bir ülkenin ilerleme ve kalkınma kaynağıydı gençlik. Bu yüzden de dünü bilen, bugünü anlayan, yarına güvenle bakabilen fertler olarak yetişmeleri için 3 Kasım 2002'den itibaren her alanda desteklendi gençler. Onlara yönelik hizmetlerin bütüncül bir yaklaşımla sunulması ve yaygınlaştırılması amacıyla gençlik ve spor bakanlığı kuruldu ilk önce. Ardından da seçilme yaşı 25'ten 18'e düşürüldü. Böylelikle gençlerin karar alma mekanizmalarına daha erken katılımı sağlandı.
Üniversiteye girişte uygulanan katsayı adaletsizliği ile birçok gencin hayalleri çalındı yıllarca. Ak parti iktidarları döneminde, bu haksız uygulamaya son verildi. Eğitime ulaşmayı kolaylaştırmak adına her ile üniversite kurulması sağlandı. Yükseköğretim kurumu sayısı 208'e çıkarıldı. Gençlerin üniversite öğrencisi olma hayali daha da kolaylaştı bu adımla...
Gençler hiçbir konuda eksik kalmasın, kendilerini yalnız hissetmesin diye her yeni gün yeni bir uygulama geçirildi hayata. Öğrenim kredisi geri ödemelerindeki endeks farkı kaldırıldı. 3 milyon öğrencinin toplam 27 milyar liralık borcu silindi. Gençlerin yalnızca eğitime odaklanmalarını sağlamak amacıyla burs miktarı da artırıldı. 2002 yılında lisans öğrencilerine verilen aylık 45 liralık burs miktarı bin 250 liraya, yüksek lisans öğrencilerine verilen aylık 90 liralık burs miktarı 2 bin 500 liraya, doktora öğrencilerine verilen aylık 135 liralık burs miktarı 3 bin 750 liraya yükseltildi.
Genç odaklı hizmet ve siyaset anlayışı ve gençleri önceleyen bir liderlik vizyonu ile çıkılan yolda, 610 yeni yurt yapıldı. Yükseköğrenim öğrencileri için yurt sayısı 190'dan 800'e yatak kapasitesi ise 182 binden 850 bine yükseltildi. "fikir sizden destek bizden" anlayışıyla gençlik alanında faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları, üniversite ve öğrenci topluluklarının ortaya koyduğu 5 bin 114 projeye 331 milyon lira mali destek sağlandı.
Gençler için önemli bir tehdit oluşturan uyuşturucu ile mücadele konusunda kapsamlı bir eylem planı uygulamaya alındı. Uyuşturucu ile mücadelede koruyucu ve önleyici tedbirleri arttırmak amacıyla 50 ilde narkotimleri devreye sokuldu. Gençlerin uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan uzak kalmasını sağlamak amacıyla spora dev yatırımlar yapıldı. 1,2 milyar lira harcandı. 2002 yılında bin 575 olan spor tesisi sayısı 2022 yılsonu itibarıyla 4 bin 303'e yükseltildi. 30 şehre 6 bin ile 70 bin seyirci kapasiteli dev stadyumlar kazandırıldı. Lisanslı sporcu sayısı 47 katına çıkartılarak 270 binden 13 milyona yükseltildi.
Son 21 yılda gençlerin geleceği için birçok projeyi hayata geçiren Başkan Erdoğan şimdi de "Türkiye Yüzyılı, gençlerin yüzyılı olacaktır" vizyonunu ortaya koydu. Bu kapsamda yükseköğretim kurumlarının kalitesi ve imkanları artırılarak, gençlere nitelikli bir öğrenim ve araştırma-geliştirme ortamı sunulacak. Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacak. Türkiye yüzyılı vizyonu kapsamında üniversiteli gençler için "gençlik kartı" uygulaması başlatılacak. Bu karta sahip olanlar tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanma imkanı elde edecek. Ayrıca üniversiteli gençlere aylık 10 GB ücretsiz internet erişim imkanı sağlanacak.
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