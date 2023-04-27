Türkiye Yüzyılı’nda gençlik vurgusu! Genç odaklı projeler nasıl hayata geçirildi?

Son 21 yılda gençlerin geleceği için birçok projeyi hayata geçiren Başkan Erdoğan şimdi de "Türkiye Yüzyılı, gençlerin yüzyılı olacaktır" vizyonunu ortaya koydu. Bu kapsamda yükseköğretim kurumlarının kalitesi ve imkanları artırılarak, gençlere nitelikli bir öğrenim ve araştırma-geliştirme ortamı sunulacak. Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacak. Türkiye yüzyılı vizyonu kapsamında üniversiteli gençler için "gençlik kartı" uygulaması başlatılacak. Bu karta sahip olanlar tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanma imkanı elde edecek. Ayrıca üniversiteli gençlere aylık 10 GB ücretsiz internet erişim imkanı sağlanacak.

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