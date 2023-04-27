Afetzedelerin akıllı ev mutluluğu! Rekor sürede tamamlandı: "Allah devletimizden razı olsun"

74 yaşındaki Zekeriya Çetinkaya ise "Depremden sonra 2-3 gün arabada kaldık. Çok zor günlerdi. Anahtarımızı Cumhurbaşkanımızın elinden aldık. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Eski evlerimizden yüz bin kat daha iyi. Bu kadar çabuk tamamlanıp teslim edilmesini beklemiyordum. Yapandan da sebep olandan da Allah razı olsun" diye konuştu.