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Afetzedelerin akıllı ev mutluluğu! Rekor sürede tamamlandı: "Allah devletimizden razı olsun"

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Giriş Tarihi: 27.04.2023 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023
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Afetzedelerin akıllı ev mutluluğu! Rekor sürede tamamlandı: Allah devletimizden razı olsun

Türkiye 6 Şubat tarihinde asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Yaşanan felaketin ardından devlet yaraları sarmak için hemen harekete geçti. Başkan Erdoğan tarafından anahtarları verilen ‘Akıllı Köy’ evlerinin yeni sahipleri hayatlarından memnun. Elektrik, su ve yangın sensörlerini uzaktan kontrol eden köylüler, “Evler dayalı döşeli, her şey dört dörtlük” dedi.

Asrın felaketinin ardından "Türkiye Tek Yürek" kampanyası kapsamında bir hayırsever tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Belpınar köyünde 14 kalıcı konut inşa edildi. Rekor denebilecek bir süre olan 45 günde tamamlanan ve deprem sonrasında ilk teslim edilen kalıcı konutlar olma özelliğine sahip proje "Akıllı Köy" olarak adlandırılıyor.

Projede 14 köy evi, cami, köy konağı, ahırlar, kompost alanı ve çevre düzenlemesi yapıldı. Evlerde, vatandaşlar telefon veya bilgisayarlarına indirdiği "Akıllı Köy" uygulamasıyla elektrik, su ve yangın sensörlerini uzaktan kontrol edebiliyor. Ayrıca, köyün ortak alanları, cami ve köy konağındaki elektrik ihtiyacı güneş enerjisi ile sağlanacak. Ayrıca evsel atıklar ayrıştırılarak kompost gübreye dönüştürülebilecek.

Anahtarını Başkan Erdoğan'ın elinden alan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli ve beraberindekileri yeni evinde ağırlayan 70 yaşındaki Remzi Kavak, "Deprem sonrasında ilk olarak arabada, daha sonra ise çadırda kaldık. Evlerimiz dayalı döşeli, her şeyimiz dört dörtlük. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

74 yaşındaki Zekeriya Çetinkaya ise "Depremden sonra 2-3 gün arabada kaldık. Çok zor günlerdi. Anahtarımızı Cumhurbaşkanımızın elinden aldık. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Eski evlerimizden yüz bin kat daha iyi. Bu kadar çabuk tamamlanıp teslim edilmesini beklemiyordum. Yapandan da sebep olandan da Allah razı olsun" diye konuştu.

Sabah'ın haberine göre, 65 yaşındaki Ayşe Çetinkaya da "Allah bin kere razı olsun Cumhurbaşkanımızdan, bize iki bayramı birden yaşattı. Rabbim böyle bir afeti bir daha yaşatmasın" dedi.

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