MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ Astsubay kaç kişi alacak 2023, kaç puan gerekiyor? MSÜ son dakika açıklaması...

2023 MSÜ BARAJ PUANI VAR MI?

Milli Savunma Üniversitesi 2021 yılında TYT sınavına katılmayan ve YKS TYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar ile ; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2020-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adayları askeri okullara kabul etmiyordu.