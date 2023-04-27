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MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ Astsubay kaç kişi alacak 2023, kaç puan gerekiyor? MSÜ son dakika açıklaması...

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Giriş Tarihi: 27.04.2023
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MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ Astsubay kaç kişi alacak 2023, kaç puan gerekiyor? MSÜ son dakika açıklaması...

"MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları için açıklamalar yakından takip ediliyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Peki, MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ Astsubay kaç kişi alacak 2023, kaç puan gerekiyor? MSÜ son dakika açıklaması...

"MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ Astsubay kaç kişi alacak 2023, kaç puan gerekiyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte erkek ve kadın adaylar sınavdan elde ettikleri sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türleriyle tercihlerini yapacak. Peki, MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ Astsubay kaç kişi alacak 2023, kaç puan gerekiyor? MSÜ son dakika açıklaması...

2023 MSÜ BARAJ PUANI VAR MI?

Milli Savunma Üniversitesi 2021 yılında TYT sınavına katılmayan ve YKS TYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar ile ; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2020-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adayları askeri okullara kabul etmiyordu.

Başvuru kılavuzunda adayların "Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca

2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine girmeleri gerekmektedir.

2023-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeleri gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.

MSÜ ERKEK VE KADIN TABAN PUANLARI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2022 yılında üniversite sınavlarında uygulanan baraj puanı uygulamasını kaldırdı. Öğrenciler bu sebeple MSÜ bölümlerinin en düşük kaç puanla alım yaptığını merak ediyor. İşte, 2 ve 4 yıllık askeri okulların alım yaptığı en düşük puanlar;

Harp okulları erkek adaylar için;

HHO Sayısal Taban Puanı: 350,92813

KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 311,56385

KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 313,94375

KHO Sözel Taban Puanı: 348,02558

Harp okulları kadın adaylar için;

HHO Sayısal Taban Puanı: 396,92667

KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 386,50110

KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266

MSÜ MESLEK YÜKSEKOKULU TABAN PUANLARI

KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 286,44629

BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI

BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660

BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756

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