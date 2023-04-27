HDP'li Çiğdem Kılıçgün Uçar'dan "Birlikte kuracağız" itirafı! CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajları

Uçar yaptığı açıklamasında, "Hem Türkiye hem Kürdistan'da bu mücadeleyi büyütmekte sorumluyuz. Hem meclisin yüzünü hem meclisin kendisini hem Ankara'nın çehresini hem de Türkiye'de bize dayatılan siyaseti değiştirmek üzere söz verdik halklarımıza. Biz de bu sürecin emekçisi olarak yeni yüzyılı birlikte kurmak için yola çıkmış olduk. Buradayız birlikte değiştireceğiz. Gerçekten değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.