HDP'li Çiğdem Kılıçgün Uçar'dan "Birlikte kuracağız" itirafı! CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajları
14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere kısa bir süre kala PKK ve siyasi kanadı HDP'den CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları peş peşe geliyor. HDP'li Çiğdem Kılıçgün Uçar, terör örgütünün sloganları eşliğinde "Hem Türkiye hem Kürdistan'da mücadeleyi büyütmekte sorumluyuz" derken yeni yüzyılı birlikte kurmak için yola çıktıklarını kaydetti.
Kandil, 14 Mayıs seçimleri için umudunu Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlarken, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP de kirli işbirliği ile bebek katili Öcalan ve Selahattin Demirtaş'a 'özgürlük' hayallerini her fırsatta dile getiriyor.
14 Mayıs seçimleri için HDP'nin oylarına bel bağlayan koalisyon ittifakı ise Türkiye'nin terörle mücadelesini baltalayacak tavizleri PKK ve siyasi kanadına gizli pazarlık ile sunuyor.
7'Lİ KOALİSYON MESAJI: YENİ YÜZYILI BİRLİKTE KURACAĞIZ
HDP'li Çiğdem Kılıçgün Uçar da, gizli pazarlığı açığa çıkarırcasına 7'li koalisyona verdiği mesajında, Türkiye ve Kürdistan'da mücadeleyi büyütmekle sorumlu olduklarını söyledi. Uçar, "Yeni yüzyılı birlikte kurmak için yola çıkmış olduk. Buradayız birlikte değiştireceğiz. Gerçekten değiştireceğiz." dedi.
Uçar yaptığı açıklamasında, "Hem Türkiye hem Kürdistan'da bu mücadeleyi büyütmekte sorumluyuz. Hem meclisin yüzünü hem meclisin kendisini hem Ankara'nın çehresini hem de Türkiye'de bize dayatılan siyaseti değiştirmek üzere söz verdik halklarımıza. Biz de bu sürecin emekçisi olarak yeni yüzyılı birlikte kurmak için yola çıkmış olduk. Buradayız birlikte değiştireceğiz. Gerçekten değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.
HDP'Lİ UÇAR'IN KİRLİ SİCİLİ
HDP'nin skandal bildirisini kamuoyuyla paylaşan HDP Eş sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar'ın kirli sicili ortaya çıktı. Silahlı terör örgütü kurma yönetme veya üye olma suçundan üç adet, Genel Güvenliği kasten tehlikeye sokulması suçundan bir adet kaydının olduğu ayrıca eşi Davut Uçar'ın erkek kardeşi Hamza-Sercan-Hamzu-Amed kod adlı Mehmet Akif Uçar'ın örgüt mensubu olduğu, İçişleri Bakanlığı terör arananlar portalında 'Kırmızı' renk kategoride arandığı tespit edildi.
"PKK VE İYİ PARTİ AYNI YERDE"
Son olarak, terör örgütü elebaşı Sabri Ok, örgütün medya organına yaptığı açıklamada, PKK ile İYİ Parti'nin aynı yerde olduğunu ifade etti. PKK elebaşı, "PKK, İyi Parti aynı yerde. Biz faşizme karşıyız. Onlar da şu an karşıyız diyorlar. Eğer böyle katıksız faşist olmasaydılar herkes böyle bir tutum sergilemezdi. AKP-MHP faşizmi bu düzeydedir." ifadelerini kullandı.
"HEP BERABER HAREKET EDİLMELİ"
PKK elebaşı Sabri Ok, AK Parti'yi yenmek için hep beraber hareket edilmesi gerektiğini söyledi.
Terör örgütü elebaşı, şu ifadeleri kullandı:
Şu an seçimlerin konusu demokratik bir şekilde bu iktidarın sonunu getirebilecekler mi, getiremeyecekler mi? Demokratik siyasetin, siyasetçilerin ve diğer partiler seçimde sonuç almak, bu faşizmin sonunu getirip tekrar parlamenter sisteme geri dönmek istiyorlar. Bunu da belirmeliyim ki parlamenter sistem de tamamen demokratik bir sistem anlamına gelmiyor.
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