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İstanbul'da terör operasyonu! HDP'nin milletvekili adayı Ayten Dönmez gözaltına alındı

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Giriş Tarihi: 26.04.2023 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023
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İstanbul’da terör operasyonu! HDP’nin milletvekili adayı Ayten Dönmez gözaltına alındı

İstanbul’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen operasyonda, bir dönem örgütün kırsal alan yapılanmasında yer aldığı ileri sürülen HDP'nin Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti; bölücü terör örgütü PKK'ya operasyon düzenledi. İddialara göre; geçtiğimiz yıllarda yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarak bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'nın "Kırsal Alan" yapılanmasına katılan silahlı eğitim alan, yine kaçak yollarla ülkemize geldiği tespit edilen Ayten Dönmez gözaltına alındı.

Ayten Dönmez'in 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde HDP'nin Kocaeli'den 13. Sıra Milletvekili Adayı olarak gösterildiği ifade edildi.

"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet Etmek" suçlarından ötürü kaydı olan Ayten Dönmez'in cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

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