7'li koalisyonun "şımarttığı" HDP'li vekil adayından alçak tehdit: Cezaevlerinin kapılarını kırıp yoldaşlarımızı alacağız
PKK'nın siyasi uzantısı HDP, 7'li koalisyona dahil olduktan CHP'den, İYİ Parti'den ve Saadet Partisi'nden aldığı cesaretle Türkiye'nin kırmızı çizgilerini aşmaya devam ediyor. HDP'nin Hakkari milletvekili adayı Onur Düşünmez, CHP, İP, ve Saadet'in "şımartmasıyla" kendince tehditlerde bulundu. Skandal sözlerin sahibi Düşünmez "Sandıkları kıracağız, cezaevlerinin kapılarını kıracağız. Yoldaşlarımızı oradan alacağız." ifadelerini kullandı." Öte yandan; 14 Mayıs seçim çalışmaları için Hakkari'de bir köye giden HDP'nin milletvekili adayları da PKK kıyafetleri giymiş kişiler tarafından karşılandı.
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlendi. Seçim öncesi terör örgütü PKK ile bağı sık sık gündeme gelen 7'li koalisyonun ortağı HDP kaynaklı tehdit dolu açıklamalara bir yenisi eklendi. HDP'nin Hakkari adayı Onur Düşünmez tehdit dolu açıklamalarda bulundu. Bunun sadece bir milletvekili seçimi olmadığını iddia eden HDP'li Düşünmez, "sandıklarla beraber cezaevlerinin kapılarını da kıracağız" ifadelerini kullandı.
CEZAEVLERİNİN KAPISINI KIRIP YOLDAŞLARIMIZI ALACAĞIZ
Düşünmez yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bütün halkımız seçim sandıklarına gelsin. Biz sandıkları kıracağız. Sandıkları kırdığımız gibi cezaevlerinin kapısını da kıracağız. Bizim yoldaşlarımızı oradan alacağız. Bu seçim sadece bir milletvekili seçimi değildir.
AHMET TÜRK'TEN KÜRT VATANDAŞLARA TEHDİTLER
HDP ekolünün eski genel başkanlarından ve son olarak yürüttüğü Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden PKK'ya destek verdiği için alınan Ahmet Türk CHP ile gerçekleştirdikleri ittifakın ardından Diyarbakır'da gerçekleştirilen nevruz programında konuşan Ahmet Türk buraya gelenlere yönelik yaptığı konuşmada Kürt seçmene tehdit ve yaftalamalarda bulundu.
HİÇBİR KÜRDÜN BU İKTİDARA OY VERMEYE HAKKI YOK
Kullandığı ifadeler tepki çeken Ahmet Türk şunları söyledi: "Bugün Kürt halkına düşmanlık eden bu iktidara destek verenler Kürt halkına adeta düşmanlık ediyor. Bu büyük bir ahlaksızlık olur. Bunu açık bir şekilde dile getirmek istiyorum. Hiçbir Kürdün, bu iktidara oy verme, desteklemek gibi bir hakkı yoktur."
SONRA TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETTİ: ÖCALAN'I BU DÖNEMDE ÖZGÜRLEŞTİRECEKMİŞ!
Ahmet Türk konuşmasının devamında Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyerek meydandakilere "Bu dönem sayın Öcalan'ın özgürleşme dönemidir. Bunu hep birlikte sağlamak için gece gündüz mücadele etmek zorundayız" dedi.
HDP'NİN VEKİL ADAYLARI HAKKARİ'DE PKK KIYAFETLİ KİŞİLER TARAFINDAN KARŞILANDI
Terörle arasına mesafe koyamayan HDP, 14 Mayıs seçimlerine Yeşil Sol Parti adı altında girecek. Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek olan HDP, milletvekili seçimlerine yönelik gezilere başladı. HDP'li adaylar bu kapsamda Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan bir köye gitti. Köyde yapılan bir düğünü ziyaret eden HDP'liler burada PKK kıyafetli kişiler tarafından karşılandı.
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