7'li koalisyonun "şımarttığı" HDP'li vekil adayından alçak tehdit: Cezaevlerinin kapılarını kırıp yoldaşlarımızı alacağız

CEZAEVLERİNİN KAPISINI KIRIP YOLDAŞLARIMIZI ALACAĞIZ

Düşünmez yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bütün halkımız seçim sandıklarına gelsin. Biz sandıkları kıracağız. Sandıkları kırdığımız gibi cezaevlerinin kapısını da kıracağız. Bizim yoldaşlarımızı oradan alacağız. Bu seçim sadece bir milletvekili seçimi değildir.

AHMET TÜRK'TEN KÜRT VATANDAŞLARA TEHDİTLER

HDP ekolünün eski genel başkanlarından ve son olarak yürüttüğü Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden PKK'ya destek verdiği için alınan Ahmet Türk CHP ile gerçekleştirdikleri ittifakın ardından Diyarbakır'da gerçekleştirilen nevruz programında konuşan Ahmet Türk buraya gelenlere yönelik yaptığı konuşmada Kürt seçmene tehdit ve yaftalamalarda bulundu.