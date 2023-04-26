CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in dosyası kabarık çıktı! Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanı gözüyle bakılıyor
7'li koalisyonun seçimi kazanması halinde Adalet Bakanı olmasına kesin gözüyle bakılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in dosyası kabarık çıktı. Erkek'in, "Sınırımızda başkası olacağına PYD olsun" sözü de hafızalardaki yerini koruyor.
Katıldığı bir televizyon kanalında, "Bay Kemal'in yanında yürümek kolay değildir. Dürüst olacaksınız, ahlaklı olacaksınız, ihale peşinde koşmayacaksınız" sözleriyle dikkat çeken Muharrem Erkek'in Çanakkale dosyası kabarık çıktı.
Kazdağları'na yönelik ateşli konuşmalarıyla hafızalara kazınan Erkek, 2021 yılında Ayvacık ilçesi Sazlıaltı mevkiindeki SİT alanda bulunan kaçak bir restoranın açılışını yaparak büyük tepki çekmişti.
Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'na ait olan kaçak işletmenin açılışına katılan ve çevreci kimliğini bir kenara bırakan isimler arasında CHP'li Seyit Torun, Veli Ağbaba, Mahmut Tanal, Tahsin Tarhan ve Ali Mahir Başarır da yer alıyordu.
Yapının kaçak olduğunun anlaşılması sonrası kentte kıyamet koptu. Mührün kırılarak açılışın yapıldığı ortaya çıkarken, restoran hakkında yıkım kararı verildi.
BİR BAŞKA SKANDAL
Büyük skandal sonrası Erkek'e ait bir diğer polemik konusu da Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Ulupınar köyünde patlak verdi.
Köydeki bir arazinin paydaşı olan Erkek'in bu bölgede ekoturizm yapmak için ruhsat aldığı ortaya çıktı.
İçinde 10-15 yaşlarında 400'e yakın fıstık çamı bulunan alandaki ticari girişim, çevrecileri ayağa kaldırdı.
İtirazlar üzerine Çanakkale İl Genel Meclisi'nin tekrar gündemine gelen dosyanın ekoturizm vasıflı ruhsatı iptal edildi.
Ruhsatın iptali için oy veren üyeler arasında CHP'li isimlerin de olması dikkat çekti. Tepkiler sonrası arazi üzerindeki ortaklığından çekilen Erkek, uzun süre çevrecilerin hedefi olmaktan kurtulamadı.
PYD GÜZELLEMESİ UNUTULMADI
Adalet Bakanlığı için düşünülen Erkek, geçmiş yıllarda PKK'nın Suriye uzantısı PYD hakkında da "Bizim sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizim için hiçbir sakıncası yok" şeklinde skandal sözler kullanmıştı.
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