CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’in dosyası kabarık çıktı! Kılıçdaroğlu’nun Adalet Bakanı gözüyle bakılıyor

PYD GÜZELLEMESİ UNUTULMADI

Adalet Bakanlığı için düşünülen Erkek, geçmiş yıllarda PKK'nın Suriye uzantısı PYD hakkında da "Bizim sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizim için hiçbir sakıncası yok" şeklinde skandal sözler kullanmıştı.