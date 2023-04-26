26 Nisan 2023, Çarşamba
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Başkan Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin açılışına online katılacak
Küçük bir rahatsızlık geçiren ve istirahat eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de yarın gerçekleşecek olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin açılışına video konferans ile katılacak. Başkan Erdoğan’ın sağlık durumuna dair son bilgileri A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. Akkuş, "Başkan Erdoğan yarın da dinlenecek. Sağlık durumu ağır değil. Çalışma arkadaşları ve doktorları 1 gün daha dinlenmesinin daha doğru olacağını düşündüklerini ifade ettiler. Bu kapsamda yarın planlanan Mersin mitingi de iptal edilmiş durumda. Akkuyu da önemli tören de düzenlenecekti. Akkuyu Nükleer santral statüsü kazanacaktı. Buna ilişkin programda bir değişiklik yok. Ancak Cumhurbaşkanı Mersin'e gitmeyeceği için bu programa online katılacak. Biz Başkan Erdoğan'ı ekranlardan göreceğiz. Cuma günkü programı kapsamında Başkan Erdoğan Adana'da olacak" dedi.