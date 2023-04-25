Arşiv unutmaz Bay Kemal! Kılıçdaroğlu'ndan milliyetçilik oyunu: Askere de orduya da sahip çıkacağız
Şanlı Türk ordusunun Katar'a satıldığını iddia eden, YPG'nin bir terör örgütü olmadığını belirten, İHA ve SİHA'ların üretimini durdurmakla tehdit eden, TCG Anadolu'yu hedef alan, HDP'den oy dilenmek için kapılarına giden, bebek katili Öcalan'a özgürlük ve PKK'ya özerklik vaaden CHP'nin başındaki Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Bay Kemal, askerine de ordusuna da sahip çıkacaktır. Terör nereden ve kimden gelirse gelsin, teröre karşı mücadeleyi son damlasına kadar yapacaktır." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyon Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisi CHP, son dönemde her fırsatta Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alırken, terör örgütü PKK'ya sahayı dar eden Mehmetçik'e yönelik bu sözler tepki ile karşılandı.
MEHMETÇİK CHP'Lİ İSİMLERİN ELEŞTİRİLERİNE MARUZ KALIYOR
Vatanın güvenliği sağlayıp milletin birliğini devam ettirmek için görevinin başında olan Mehmetçik, dosta güven düşmana korku verirken CHP'li isimlerin eleştirilerine maruz kalıyor.
"DEVLETİN ORDUSU KATAR'A SATILMIŞ"
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yaptığı açıklamada "Devletin ordusu Katar'a satılmış" ifadelerini kullanarak asil Türk ordusunu hedef almıştı.
"YPG TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR"
Diğer yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türk askerini hedef alan alçak PKK/YPG'ye ilişkin " YPG bir terör örgütü değildir" ifadelerini kullanarak askerimize kurşun sıkan hainlere güzelleme yapmıştı.
"YPG BİZE SALDIRDI, ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU"
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Fırat Kalkanı harekat bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen asker için Twitter'dan tepki çeken bir paylaşım yaptı.
İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı
"Fırat Kalkanı harekat bölgesinde, YPG/PKK'lı teröristlerin alçakca saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!"
YENİ ALTAY SONRASI YALANINI SÜRDÜRDÜ
Ayrıca Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yer alan Tank Palet Fabrikası'nda Yeni Altay tanklarının TSK'ya teslim edilmesinden sadece 2 gün sonra CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Katar" yalanını tekrarladı.
Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Tank Palet Fabrikası'nı Katarlılara sattılar. Bir hafta içinde fabrikayı alacağım, şanlı ordumuza teslim edeceğim." ifadelerini kullandı.
CHP'Lİ SEÇER: KAHRAMANLIK TÜRKÜLERİ
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise SİHA'larla dalga geçerken "İkinci yüzyıl vizyonu tank, top, İHA, SİHA, vur, kır, öldür, kahramanlık türküleri… " ifadelerini kullandı.
SİHA'LAR DA CHP'Lİ İSİMLERİN HEDEFİNDE
Diğer yandan İHA ve SİHA'lardan da son derece rahatsız olan CHP'li isimler Baykar'ı eleştirirken çok sayıda iftirada da bulundu. Ayrıca Türk askerinin düzenlediği operasyonlarda büyük destek veren SİHA'lar CHP'li isimlerin hedefi oldu.
PKK'ya yakınlığıyla bilinen CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu, terörle mücadelede silahlı insansız hava araçlarının kullanılmasına karşı çıkmış, Örgüt elebaşı Karayılan da SİHA'ların kendilerini tavşan gibi avladığını itiraf etmişti.
SEZGİN TANRIKULU'NDAN SKANDAL SÖZLER
CHP'li vekilin yaptığı paylaşımda, "Bayraktar SİHA üretimi durduruldu. Dışişleri Bakanı Sezgin Tanrıkulu Türkiye'nin savaş suçu işleyen bu ölümcül silahlara ihtiyacı olmadığını söyledi. SİHA üretim merkezini yurt dışına taşıması için Selçuk Bayraktar'a iki hafta süre tanındı." gibi gerçek dışı akılalmaz ifadeler yer aldı.
Sezgin Tanrıkulu, tüm bu yazılanları onaylarcasına, sosyal medya hesabından skandal ifadelerin yer aldığı görseli paylaştı ve, "Bu korku size yeter troller. Ama emin olun adil olacağız" paylaşımını yaptı.
TCG ANADOLU DA HEDEFLERİNDE
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bakaroğlu da TSK'ya büyük katkı verecek dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'yu hazmedemedi.
Mehmet Bekaroğlu, sosyal medya hesabından TCG Anadolu gemisini hedef aldı. Bekaroğlu, "Çıkarma gemisine SİHA gemisi diyerek İstanbul'da sergiliyorlar. "Dünyanın ilk SİHA gemisi' diyorlar çünkü uçak gemisi değil. Dünyada ise SİHA gemisi diye bir şey yok. İşleri güçleri, yalan, algı, sahtecilik. Not: Lütfen savaş gemilerinde L harfi ne anlama gelir bakın!" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU OY İÇİN HDP'YE KOŞTU
Tüm bunların yanında seçimlerde oy desteği alabilmek için Kandil'in siyasi ayağı HDP ile dost olan Kılıçdaroğlu, isminin açıklanmasının ardından HDP'ye ziyarete koştu.
Yapılan bu ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu aldığı emirleri tek tek okurken CHP'li isimler de Türk askerine karşı hain pusular kuran PKK'lı isimlerin serbest bırakılacağına yönelik bazı sözler verdi.
Ayrıca CHP'li isimler özerklik konusunda da sürecin önünün açılacağını ifade etti.
CHP'Lİ YUNUS EMRE: ÖZERKLİK TALEBİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ
Bu gelişmeler yaşanırken CHP'li isimlerin PKK ve HDP'ye yönelik söylemleri her geçen gün artarken CHP Milletvekili Yunus Emre yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın yerel özerklik talebini yerine getireceklerini söylüyordu.
HDP'Lİ SAKIK'TAN ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK SÖZLERİ
Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı ve HDP'ye olan yakınlaşması sonrası HDP'li Sırrı Sakık yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullandı. Seçimleri yedili koalisyonun kazanması durumunda teröristbaşı Öcalan'a özgürlük verileceğini ifade etti.
100 YILLIK CUMHURİYET'İ YIKACAĞIZ
PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" derken diğer bir üst düzey PKK'lı Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.
"PKK İLE MÜZAKERE EDECEĞİZ"
CHP'nin PKK ve HDP'ye verdiği sözler ve PKK'dan gelen bu açıklamalar ortadayken, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yaptığı açıklamada terör örgütü PKK ile müzakere edeceklerini söyleyerek "PKK'ya silah bıraktıracağız, müzakere edeceğiz, parlamentoda bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN MİLLİYETÇİLİK OYUNU
Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin Mehmetçik'e yönelik tavrı ortadayken seçimlerin yaklaşması sonrası Kılıçdaroğlu milliyetçilik oyunu oynamaya başladı.
Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Bay Kemal, askerine de ordusuna da sahip çıkacaktır. Terör nereden ve kimden gelirse gelsin, teröre karşı mücadeleyi son damlasına kadar yapacaktır." ifadelerini kullandı.
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