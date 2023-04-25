Arşiv unutmaz Bay Kemal! Kılıçdaroğlu’ndan milliyetçilik oyunu: Askere de orduya da sahip çıkacağız

KILIÇDAROĞLU OY İÇİN HDP'YE KOŞTU

Tüm bunların yanında seçimlerde oy desteği alabilmek için Kandil'in siyasi ayağı HDP ile dost olan Kılıçdaroğlu, isminin açıklanmasının ardından HDP'ye ziyarete koştu.

Yapılan bu ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu aldığı emirleri tek tek okurken CHP'li isimler de Türk askerine karşı hain pusular kuran PKK'lı isimlerin serbest bırakılacağına yönelik bazı sözler verdi.

Ayrıca CHP'li isimler özerklik konusunda da sürecin önünün açılacağını ifade etti.