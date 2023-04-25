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CHP yandaşı Enver Aysever: 15 Mayıs sabahı Kılıçdaroğlu yargıya talimat verecek ve hapisten çıkacaklar

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Giriş Tarihi: 25.04.2023 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
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CHP yandaşı Enver Aysever: 15 Mayıs sabahı Kılıçdaroğlu yargıya talimat verecek ve hapisten çıkacaklar

Türkiye adım adım seçimlere doğru yol alırken Kemal Kılıçdaroğlu sürekli olarak yargı bağımsızlığı vaadinde bulunsa da "Demirtaş ve Kavala'yı hapisten çıkaracağız" vaadiyle yargıya müdahale edeceklerini ima etti. CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever de yaptığı açıklamada 15 Mayıs sabahı Kılıçdaroğlu'nun yargıya talimat vereceğini ve Gezi davası tutuklularının serbest bırakılacağını ifade etti. Aysever ayrıca "Kemal Bey geldiğinde bütün mahkemeler yusuf yusuf olacaklar." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu verdiği vaatlerde yargı bağımsızlığını sürekli öne sürerken kendisiyle çelişkili ifadeler de kullanmıştı.

"DEMİRTAŞ VE KAVALA'YI SERBEST BIRAKACAĞIZ"

Seçimleri kazanmaları halinde yargıda bağımsızlık mesajları veren Kılıçdaroğlu, HDPKK'dan aldığı talimatlar sonrası "Selehattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı serbest bırakacağız" ifadelerini kullanmıştı.

İKTİDARI SUÇLAYIP KENDİSİ MÜDAHALE EDECEĞİNİ İMA ETTİ

İktidarı yargı kararlarına müdahale etmek ile suçlayan ve adaleti tesis edecekleri vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu'nun yargının hükmündeki bir konuda, "Serbest bırakacağız" şeklinde net bir ifade kullanması eleştirildi.

CHP YANDAŞLARI GAZA GELDİ

CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever ise yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanması durumunda 15 Mayıs sabahında yargıya müdahalede bulunacağını ima etti.

"KILIÇDAROĞLU HAPİSTEN ÇIKMALARI İÇİN TALİMAT VERECEK"

Aysever Gezi davası tutukları konusunda "15 Mayıs sabahı Kemal Kılıçdaroğlu onların çıkması için talimat verecek. Kemal Bey geldiğinde bütün mahkemeler yusuf yusuf olacaklar." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu yargıya talimat verecek "KILIÇDAROĞLU YARGIYA TALİMAT VERECEK"

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