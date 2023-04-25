Ekrem İmamoğlu’na Yalova’da soğuk duş! Onlarca otobüsle taşımaya rağmen meydan boş kaldı

Seçildiği ilk günden bu yana İstanbul'un sorunlarıyla ilgilenmeyen ve var olan problemleri çözmek yerine kimi zaman tatilde kimi zaman da PR çalışmalarında olan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, son dönemde bu kez de cumhurbaşkanı yardımcılığı hayaliyle meydanlara indi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından cumhurbaşkanı yardımcılığı vadedilen İmamoğlu, şehir şehir gezmesine rağmen meydanlarda aradığı karşılığı bulamadı.

Bugün seçim çalışmaları kapsamında Yalova'ya giden İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa katıldı. İstanbul ve çevre illerden yüze yakın otobüs İmamoğlu'nun mitingi için Yalova'ya gönderilirken, meydan adeta boş kaldı. Tüm bu çabalara rağmen Yalova'da sadece 4 bin kişilik bir grup İmamoğlu'nu dinledi.