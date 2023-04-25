Ekrem İmamoğlu'na Yalova'da soğuk duş! Onlarca otobüsle taşımaya rağmen meydan boş kaldı
Son dakika haberi | İstanbul'un sorunlarıyla ilgilenmek yerine cumhurbaşkanı yardımcılığı hayali ile meydan meydan gezen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu umduğunu bulamadı. Yalova'da miting yapan İmamoğlu'nun programına İstanbul ve çevre illerden onlarca otobüs kaldırılmasına rağmen yaklaşık 4 bin kişi katıldı.
Seçildiği ilk günden bu yana İstanbul'un sorunlarıyla ilgilenmeyen ve var olan problemleri çözmek yerine kimi zaman tatilde kimi zaman da PR çalışmalarında olan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, son dönemde bu kez de cumhurbaşkanı yardımcılığı hayaliyle meydanlara indi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından cumhurbaşkanı yardımcılığı vadedilen İmamoğlu, şehir şehir gezmesine rağmen meydanlarda aradığı karşılığı bulamadı.
Bugün seçim çalışmaları kapsamında Yalova'ya giden İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa katıldı. İstanbul ve çevre illerden yüze yakın otobüs İmamoğlu'nun mitingi için Yalova'ya gönderilirken, meydan adeta boş kaldı. Tüm bu çabalara rağmen Yalova'da sadece 4 bin kişilik bir grup İmamoğlu'nu dinledi.
AKŞENER VE YAVAŞ'IN MİTİNG ALANI DA BOŞ KALMIŞTI
İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş parti destekçileriyle bir araya gelmek için Konya'ya gitti. Konya'da küçük bir alanı miting için kapatan İYİ Parti'nin mitingindeki katılım kameralara yansıdı.
VATANDAŞ İLGİ GÖSTERMEDİ
Çekilen görüntülerde Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ı dinlemek üzere bölgeye giden vatandaşların sayısının oldukça az olması dikkat çekti. Alanın büyük bir kesimi boş kalırken, sahne önünde küçük bir kalabalık olduğu görüldü.
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