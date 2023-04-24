CHP yandaşları Kemal Kılıçdaroğlu’na isyan bayrağını açtı: CHP’de FETÖ’cülerin ne işi var?

"CHP'DE FETÖ'CÜLERİN NE İŞİ VAR?"

CHP yandaşı gazetecilerden Şaban Sevinç ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'i "elimde dosyalar var" diyerek tehdit eden CHP'li Yaşar Okuyan, birlikte yaptıkları yayında Kılıçdaroğlu'nu adeta bombaladı.

Okuyan, CHP listelerinde FETÖ'cü isimlerin yer aldığını belirterek "Atatürk'ün partisi ile şu anda Kılıçdaroğlu'nun bak geriye gitmiyorum, şu anda şu anda yahu FETÖ'cü alçakların ne işi var?" ifadelerini kullandı. CHP yandaşı Şaban Sevinç de Okuyan ile hemfikir olduğunu belirterek "Sayın bakan ben de sindiremiyorum. Allah kahretsin. Gerçekten akılalmaz bir şey" diyerek masayı yumrukladı.