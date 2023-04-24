CHP yandaşları Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağını açtı: CHP'de FETÖ'cülerin ne işi var?
Son dakika haberi | 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, CHP'nin açıkladığı milletvekili aday listeleri sonrası parti içerisinden "FETÖ'cü adaylar" tepkileri yükselmeye devam ediyor. CHP yandaşı gazetecilerden Şaban Sevinç ile Meral Akşener'in "Elimde dosyalar var" diyerek tehdit eden eski Bakan Yaşar Okuyan'ın katıldığı yayında Kılıçdaroğlu'na sert sözler söylenirken "Kılıçdaroğlu'nun partisinde FETÖ'cü alçakların ne işi var." ifadeleri kullanıldı.
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere adım adım yaklaşıyor. HDP destekli 6'lı koalisyon masasının ortak adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine "mavi boncuk" dağıtması büyük tepki çekerken; parti içerisinden de eleştiriler sert bir dille yükselmeye başladı. Özellikle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı milletvekili aday listesinin ardından parti tabanı adeta ayağa kalkarken, CHP'nin önde gelen isimleri de tepkilerini yüksek sesle dile getirmeye başladı.
"CHP'DE FETÖ'CÜLERİN NE İŞİ VAR?"
CHP yandaşı gazetecilerden Şaban Sevinç ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'i "elimde dosyalar var" diyerek tehdit eden CHP'li Yaşar Okuyan, birlikte yaptıkları yayında Kılıçdaroğlu'nu adeta bombaladı.
Okuyan, CHP listelerinde FETÖ'cü isimlerin yer aldığını belirterek "Atatürk'ün partisi ile şu anda Kılıçdaroğlu'nun bak geriye gitmiyorum, şu anda şu anda yahu FETÖ'cü alçakların ne işi var?" ifadelerini kullandı. CHP yandaşı Şaban Sevinç de Okuyan ile hemfikir olduğunu belirterek "Sayın bakan ben de sindiremiyorum. Allah kahretsin. Gerçekten akılalmaz bir şey" diyerek masayı yumrukladı.
CHP'DE SADULLAH ERGİN VE YÜKSEL TAŞKIN KRİZİ
CHP'nin FETÖ övücüsü ve örgütün yayın organlarından kapatılan Taraf'ın yazarı Yüsel Taşkın'ı İzmir 1. sıradan DEVA'lı Sadullah Ergin'in ise Ankara 1. bölgeden aday göstermesi parti tabanını rahatsız etti.
TEŞKİLATLAR İSYAN BAYRAĞI AÇTI: NASIL İZİN VERİRSİNİZ
İstifalar peşi sıra geldi. Aday listesindeki FETÖ ile temaslı isimler için fedakarlık yapmaları istenen CHP teşkilatları yaşanan skandala isyan bayrağı açtı. CHP teşkilatlarından öncü isimlerin parti kurmaylarına "Buna nasıl izin verirsiniz?" şeklinde mesajlar atarak duruma isyan ettiği ortaya çıkmıştı. Teşkilat yöneticilerinin bu süreçte başta CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı olmak üzere parti kurmaylarına sitem etti.
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