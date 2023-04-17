Meral Akşener’den CHP ve DEVA’ya Sadullah Ergin çağrısı! İYİ Parti’de ’oylar gidecek’ telaşı! Kriz giderek büyüyor...

KOALİSYON SADULLAH ERGİN ÇATLAĞI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yaptığı açıklamada CHP ve DEVA Parti'ye seslenirken "CHP ile DEVA Partisi'nin ortak bir liste üzerine çalıştıklarını herkes biliyor. 'Niye böyle değerlendirdiniz?' deme gibi bir hakkım yok ama seçmeni anlama mecburiyetimiz var. Seçmenin heyecanını anlamak mecburiyetimiz var. Yapmadığımız zaman neden oy vermediniz deme hakkımız yok." ifadelerini kullandı.