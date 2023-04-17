Meral Akşener'den CHP ve DEVA'ya Sadullah Ergin çağrısı! İYİ Parti'de 'oylar gidecek' telaşı! Kriz giderek büyüyor...
Türkiye her geçen gün seçimlere bir gün daha yaklaşırken yedili koalisyonda adaylık krizi sonrası şimdi de liste krizi patlak verdi. Özellikle CHP listelerinden küçük ortakların listeye girmesi parti içinde huzursuzluk yaratırken Sadullah Ergin ismi de koalisyonda çatlağa neden oldu. Kılıçdaroğlu'nun geçmiş dönemde eleştiri yağmuruna tuttuğu Ergin'i Ankara 1.bölgeden aday gösterdi. Yaşanan bu gelişme CHP tabanı ve listelerinin yanında İYİ Parti'den de tepkiye neden oldu. Meral Akşener yaptığı açıklamada CHP ve DEVA Partisi'ne seslenirken "Seçmenin heyecanını anlamak mecburiyetimiz var. Yapmadığımız zaman neden oy vermediniz deme hakkımız yok." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
4 PARTİ CHP LİSTESİNDEN GİRECEK
Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar CHP listesinden girecekler. CHP, İYİ Parti ile fermuar yöntemi kullanarak illeri ve listeyi belirledi.
Özellikle 4 partinin CHP listelerinden aday olması CHP tabanında da rahatsızlığa neden oldu.
"ERGENEKON VE BALYOZ KUMPASLARININ ADALET BAKANI"
Öte yandan CHP'lilerin "Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminin Adalet Bakanı" diyerek tanımladığı Sadullah Ergin'in Ankara 1. bölgeden aday olması büyük tepki çekti.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce Sadullah Ergin ile ilgili söyledikleri gündem oldu.
Kılıçdaroğlu 2010 yılındaki bir grup konuşmasında Ergin'e ağır ifadelerle yüklenmişti. Kılıçdaroğlu, büyük laflar ederek "Bu ülkenin talihsizliği ne? Ali Dibo'cudan Adalet Bakanı olur mu? Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili olamazsın" demişti.
SADULLAH ERGİN İÇİN SES KES ÇAĞRISI
Sadullah Ergin ismine CHP'liler tepki gösterirken yaşanan tüm bu gelişmelerin ışığında CHP Genel Merkezi'nden dikkat çeken bir 'Sadullah Ergin' açıklaması geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, "Siyasetler, kişiler üzerinden yürümez. Siyasetler, partiler ve fikirler üzerinden yürür" ifadelerini kullanarak parti tabanını sesini bastırıp Ergin'e arka çıktı.
ERGİN: CHP'YE SİTEM EDİLMESİN
Ergin de "CHP'ye sitem edilmesini doğru bulmam. Seçimlere 33 gün kaldı, bu süreyi seçimin kazanılması için harcamak lazım" dedi.
Ergin ayrıca adaylıktan çekilmeyeceğini söyledi.
İZMİRLİ HERHALDE KENDİSİNİ JİLETLEYECEK
CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, de CHP'nin milletvekili aday listeleri üzerinden sert eleştirilerde bulundu.
CHP listesinden 1'inci sırada FETÖ'cü bir ismin, 2'nci sırada ise karanlık işlerle uğraştığını öne sürdüğü Tuncay Özkan'ın aday gösterilmesini hedef alan Aysever, "İzmirli herhalde kendisini jiletleyecek" dedi.
"MİLLET TIPIŞ TIPIŞ OY VERECEK HALE GELDİ KAPA ÇENENİ OTUR"
Aysever yaptığı yayında ise yine Sadullah Ergin krizine değinirken Ergin'e sert sözlerle yüklendi.
Aysever yaptığı açıklamada "Kapa çeneni otur. Millet sana seve seve değil tıpış tıpış oy verecek hale gelmiş. Bıyıkları kesince seni unutmuyoruz.Badem bıyıklardan dinci bıyıklardan şimdi temiz yüzlü liberal bujuvaziye. Yemiyor kimse" ifadelerini kullandı.
KOALİSYON SADULLAH ERGİN ÇATLAĞI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yaptığı açıklamada CHP ve DEVA Parti'ye seslenirken "CHP ile DEVA Partisi'nin ortak bir liste üzerine çalıştıklarını herkes biliyor. 'Niye böyle değerlendirdiniz?' deme gibi bir hakkım yok ama seçmeni anlama mecburiyetimiz var. Seçmenin heyecanını anlamak mecburiyetimiz var. Yapmadığımız zaman neden oy vermediniz deme hakkımız yok." ifadelerini kullandı.
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