14 Mayıs PKK’nın kabusu oldu! Örgütün tek umudu 7’li koalisyon! Yurt dışındaki seçmenlere kabul edilemez tehdit

"Geçmişte yurtdışındaki halkımızın sandığa gitme ve oy kullanma oranı çok düşük olmuştur. Bu, halk olarak bizler açısından büyük bir yetersizlik ve eksiklik olmuştur. Nasıl olur da yurtsever bir Kürt oyunu kullanmaz ve bu şekilde ülkedeki özgürlük ve demokrasi mücadelesine verebileceği desteği vermez olur? Halkımız bunu asla kabul etmemelidir. Yurtdışındaki yurtsever Kurdistan halkı tek bir oy firesi bile vermeden bu seçime güçlü bir şekilde katılarak geçmişte yaşanan yetersizliği telafi etmelidir. Bu seçim geçmiş seçimlerden çok farklıdır. Hiç kimse benim tek bir oyum var, oy kullansam da kullanmasam da bir etkisi olmaz dememelidir. Tek bir oy bile çok önemlidir ve hiçbir oy boşa gitmemelidir. Biz hem Avrupa hem de diğer yurtdışı alanlarında yaşayan ve oy kullanma hakkı bulunan tüm yurtsever Kurdistanlıların sandığa gitmeleri ve oylarını kullanmaları çağrısında bulunuyoruz. Bu açıdan herkes mutlaka sandığa giderek AKP-MHP'nin düşürülmesi ve demokrasi güçlerinin kazanması için oyunu kullanmalıdır. Yurtdışındaki oylar ülkedeki mücadeleye, seçimlerde halkımızın kullanacağı oylara çok önemli bir destek olacaktır. Dolayısıyla yurtdışındaki halkımız oy kullanmayı bir yurtseverlik görevi olarak görmelidir. Herkes bu konuda duyarlı olmalı, birbirini teşvik etmelidir. Teşvik etmekle de yetinmemeli, birbirini uyarmalı ve duyarlı yaklaşmayanları eleştirmelidir. Herkes geçmişte oy kullanma hakkı bulunmasına rağmen oy kullanmadığı için kendini sorgulamalı, kendi kendine öz eleştiri vermeli ve bu seçimde mutlaka oy kullanacağına dair karar almalı ve yurtdışı alanları için belirlenen tarihlerde sandığa gidip oyunu kullanmalıdır."

UMUTLARI 7'Lİ KOALİSYON VE KILIÇDAROĞLU

Bu arada 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Kandil'deki terör örgütü yöneticilerinden peş peşe destek açıklamaları gelirken, HDP ve paravan partisi Yeşil Sol da, yurt dışından Kılıçdaroğlu'na oy istemeye başladı. İsveç'in Malmö kentinde seçim çalışması yapan HDP'li Ahmet Yıldırım, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na açık açık oy istedi. Ahmet Yıldırım'ın "Kritik bir noktadayız" sözleri ise terör örgütü PKK/YPG'deki panik ve korku iklimini hatırlattı.