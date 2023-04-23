Mansur Yavaş’tan HDPKK’ya verilen vaatlerin üstünü örtme çabası! Kılıçdaroğlu ve CHP’nin verdiği sözleri ne çabuk unuttu?

KİRLİ İTTİFAKI GİZLEME ÇABASI

Tüm bu yaşanan gelişmeler, 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarlanan ancak Kandil'in bölücü masası haline gelen kirli ittifakı süslü cümlelerle perdeleme çabası olarak kayıtlara geçti.

HALİL İBRAHİM DEĞİL, KANDİL'İN SOFRASI

Bilindiği üzere 7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüşmüş, CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluşmuştu.

HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etmiş, takip eden süreçte "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıkmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...

Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırmış, Kandil'deki büyükbaş teröristler de Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti.