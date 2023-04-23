Mansur Yavaş'tan HDPKK'ya verilen vaatlerin üstünü örtme çabası! Kılıçdaroğlu ve CHP'nin verdiği sözleri ne çabuk unuttu?
Yedili koalisyonda HDPKK ile yapılan kirli pazarlık ortadayken Kılıçdaroğlu'nun CHP'si yerel özerklik ve Kandil övgüleriyle ön plana çıkıyor. Ancak Mansur Yavaş bu gerçekleri görmezden gelirken yaşanan kirli pazarlığın üstüne örtmeye çalışarak "PKK'ya PKK deriz, teröriste terörist deriz. HDP'nin PKK'nın görüşleri belli. Özerklik, federasyon, Türk bayrağından gıcık kapan insanlar..." dedi. Yavaş bu sözleriyle kendi genel başkanının HDPKK'ya verdiği sözleri unuttuğunu gösterdi. İşte detaylar...
2023 seçimlere artık sayılı günler HDP ve PKK'nın Kılıçdaroğlu'na olan desteği her geçen gün artarken, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Konya'da açıklamalarda bulundu.
MANSUR YAVAŞ'TAN ALGI OPERASYONU
HDPKK ile kirli pazarlık masasına oturan, yerel özerklik vaadinde bulunan, PKK ile ağız birliği yaparak olmayan Kürt sorununu varmış gibi gösteren ve Selahattin Demirtaş'a özgürlük vadeden genel başkanı Kılıçdaroğlu'nu görmezden gelen Mansur Yavaş, hükümeti ve Cumhur İttifakı'nı hedef gösterdi.
Yavaş algı ve manipülasyona dayalı ikiyüzlü siyasetini şu sözlerle sürdürdü;
Onlar mevsimlik vatansever, biz sapına kadar vatanseveriz, her zaman vatanseveriz. PKK'ya PKK deriz, teröriste terörist deriz. HDP gitti ayrı parti olarak seçime gidiyor. HDP'nin PKK'nın görüşleri belli. Özerklik, federasyon, Türk kelimesinden gıcık kapan, Türk bayrağından gıcık kapan insanlar öyle bir zihniyete sahipler.
KİRLİ İTTİFAKI PERDELEME, PARTİ TABANININ GAZINI ALMA GİRİŞİMİ
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bu çıkışı, 7'li koalisyonun HDPKK ve diğer bölücü türevleri ile yürüttüğü karanlık ittifakı perdeleme, parti tabanının gazını alma girişimi olarak kayıtlara geçti.
"HDP'nin PKK'nın görüşleri belli. Özerklik, federasyon, Türk kelimesinden gıcık kapan, Türk bayrağından gıcık kapan insanlar öyle bir zihniyete sahipler" diyen Mansur Yavaş bölücülere yerel özerklik vaadinde bulunan kişi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu unuttu.
SİHA ÇELİŞKİSİ
Aynı Mansur Yavaş, geride bıraktığımız gün de SİHA'larla Kandil'i bombalama vaadini vermişti. Oysa Yavaş'ın üyesi olduğu 7'li koalisyonda terör örgütleriyle iş tutup 'SİHA'lara dokunacağız' diyenler de mevcut.
KİRLİ İTTİFAKI GİZLEME ÇABASI
Tüm bu yaşanan gelişmeler, 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarlanan ancak Kandil'in bölücü masası haline gelen kirli ittifakı süslü cümlelerle perdeleme çabası olarak kayıtlara geçti.
HALİL İBRAHİM DEĞİL, KANDİL'İN SOFRASI
Bilindiği üzere 7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüşmüş, CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluşmuştu.
HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etmiş, takip eden süreçte "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıkmıştı.
KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırmış, Kandil'deki büyükbaş teröristler de Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti.
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