Meral Akşener'e halkın "tokadı" çok sert oldu! Meydanlarda İYİ Parti'ye büyük şok

VATANDAŞ İLGİ GÖSTERMEDİ

Çekilen görüntülerde Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ı dinlemek üzere bölgeye giden vatandaşların sayısının oldukça az olması dikkat çekti.

Alanın büyük bir kesimi boş kalırken, sahne önünde küçük bir kalabalık olduğu görüldü.