CHP'li belediyenin "teröristten beter" daire başkanı! Kamudan aldığı maaşla PKK'ya çalışmış

Kandilde bulunan örgüt üst düzey yöneticilerinin kendi aralarında tartışıp başkan adaylığı konusunda Bedrettin Gündeş'e sonradan bilgi vereceklerini belirttiler, Gündeş'in bir dönem kayyumla birlikte çalışmış olması nedeniyle Kandildeki örgüt üst düzey yöneticileri tarafından başkan adaylığı kabul edilmedi. Bu durumu ben daha sonradan Kandile gittiğimde oradaki örgüt mensupları tarafından başkan adaylı red edilmesi sebebini bana söylediler. Bedrettin Gündeş örgüt içerisinde aktif rolü olan birisidir halen örgütle bağlantısını devam ettirmektedir. Mali açıdan halen örgüte yardım etmektedir" ifadelerini kullandı.