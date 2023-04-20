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Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyon, FETÖ ve PKK'ya ağır bombardıman: Kifayetsiz muhterisleri üzüyoruz!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2023 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023
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Başkan Erdoğan’dan 7’li koalisyon, FETÖ ve PKK’ya ağır bombardıman: Kifayetsiz muhterisleri üzüyoruz!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'ndaki Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde yaptığı konuşmada, 7'li koalisyonu, içimizdeki ve dışımızdaki Türkiye düşmanları FETÖ-PKK'yı ağır bombardımana tuttu. Tarihe geçen proje için "Hayırlı her işe çamur atan bay bay Kemal ve masa arkadaşlarını üzüyoruz." diyen Başkan Erdoğan, "Her seçim öncesinde gaz buluyorlar.' iftirası atan karakter fukaralarını üzüyoruz. 'Ortada gaz maz yok.' diye dolanan o kifayetsiz muhterisleri üzüyoruz. Milletimizin sevinci, gururu, heyecanı ve zaferleri karşısında kabus gören mankurtları üzüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine giderken tarihi gelişmeleri de beraberinde yaşıyor.

Başkan Erdoğan liderliğinde ülkemizin eksik olan tüm projeleri bir bir hizmete alınıyor.

TCG ANADOLU BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Bu kapsamda 10 Nisan'da içinde dünyanın ilk silahlı insansız hava aracının da (SİHA) yer aldığı Türkiye'nin en büyük askeri donanma gemisi TCG Anadolu TSK envanterine alındı. Bu kritik adım Türkiye'de ve dünyada büyük yankı uyandırdı.

KIZILELMA'DA HER GÜN YENİ BİR AŞAMA

Diğer yandan Türkiye savunma sanayiinde tam bağımsızlık için adımlarını hızlandırdı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının 8. uçuş testini de başarıyla tamamladığını açıkladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FİLYOS'TA KRİTİK MESAJLAR

Tüm bu yaşanan son gelişmeler akabinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'ndaki Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde tarihi bir konuşma yaptı.

Başkan Erdoğan, bu projeyle sadece ülkenin doğal gazdaki dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmakla kalınmadığını, aynı zamanda Filyos ve Zonguldak bölgesinin önemli bir enerji, teknoloji, lojistik üssü haline getirildiğini söyledi.

Erdoğan, "Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu buradan karşılayabileceğiz." ifadesini kulandı.

"KANDİL'DEKİ TERÖR BARONLARINI! PENSİLVANYA'DAKİ HAİNLERİ ÜZÜYORUZ"

Devreye alma töreninde 85 milyonu sevindirirken, millete gerçekten büyük bir gurur yaşatırken elbette bazılarını da üzdüklerini vurgulayan Erdoğan, "Siyasi ikballerini insanlarımızın sıkıntılarına bağlayanları üzüyoruz. Türkiye'nin başarılarından rahatsız olanları üzüyoruz. Ülkemizin kalkınmasını, güçlenmesini istemeyenleri üzüyoruz. Kandil'deki o eli kanlı terör baronlarını, Pensilvanya'daki hainleri üzüyoruz." diye konuştu.

"KİFAYETSİZ MUHTERİSLERİ ÜZÜYORUZ"

Senelerce Türkiye'yi enerji yarışının dışında tutan emperyalistleri de üzdüklerine işaret eden Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Her seçim öncesinde gaz buluyorlar.' iftirası atan karakter fukaralarını üzüyoruz. 'Ortada gaz maz yok.' diye dolanan o kifayetsiz muhterisleri üzüyoruz. Milletimizin sevinci, gururu, heyecanı ve zaferleri karşısında kabus gören mankurtları üzüyoruz. Tabii bir de daha ilk günden itibaren bize 'Yapamazsınız.' diyen, hayırlı her işe çamur atan bay bay Kemal ve masa arkadaşlarını üzüyoruz. İnşallah bundan sonra yeni açılışlar, yeni eserler, devreye aldığımız yeni projelerle bu kaybedenler kulübünü üzmeyi sürdüreceğiz. Bunlara en büyük hayal kırıklığını, sandıkta vuracağı tokatla 14 Mayıs'ta milletimizin tattıracağına inanıyorum."

Karadeniz doğal gazının ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Bu projenin sismik aramasından sondajına, kuyularının açılmasından borularının döşenmesine, kanal tesislerinin inşasından gazın sisteme verilmesine kadar tüm aşamalarda önceki dönem Enerji Bakanı Berat Bey, daha sonra Fatih Bey, bütün bunların yanında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının tüm Yönetim Kurulu başkan ve ekibine, şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum." dedi.

MANSUR YAVAŞ DA "ÜZÜLDÜ!"

Bilindiği üzere Karadeniz'deki doğal gaz CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş'ta proje için çirkin bir algı operasyonuna girişmişti.

Yavaş, tarihi ana saatler kala yaptığı açıklamada, "Hükümet doğalgaz verecekti verdi mi?" ifadelerini kullanarak büyük tepki çekmişti.



ALİ BABACAN'IN ALGISI ÇÖKTÜ

7'li kifayetsiz muhterisler masasının küçük ortağı Ali Babacan da "Hani bizim Karadeniz'deki doğalgaza ne oldu? Ben onu merak ediyorum. Ne oldu?" şeklinde konuşmuştu.

BAY BAY KEMAL BİR KEZ DAHA KAYBETTİ

Kemal Kılıçdaroğlu da 'doğal gaz' konu başlığında çeşitli algı operasyonlarında başı çekmişti. Bugün, devreye alınan Karadeniz doğal gazı 7'li koalisyonun kirli siyasetini de bozgun uğratmış oldu.

Kifayetsiz muhterisleri üzüyoruz "KİFAYETSİZ MUHTERİSLERİ ÜZÜYORUZ"

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