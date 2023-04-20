Başkan Erdoğan’dan 7’li koalisyon, FETÖ ve PKK’ya ağır bombardıman: Kifayetsiz muhterisleri üzüyoruz!

MANSUR YAVAŞ DA "ÜZÜLDÜ!"

Bilindiği üzere Karadeniz'deki doğal gaz CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş'ta proje için çirkin bir algı operasyonuna girişmişti.



Yavaş, tarihi ana saatler kala yaptığı açıklamada, "Hükümet doğalgaz verecekti verdi mi?" ifadelerini kullanarak büyük tepki çekmişti.





ALİ BABACAN'IN ALGISI ÇÖKTÜ

7'li kifayetsiz muhterisler masasının küçük ortağı Ali Babacan da "Hani bizim Karadeniz'deki doğalgaza ne oldu? Ben onu merak ediyorum. Ne oldu?" şeklinde konuşmuştu.

BAY BAY KEMAL BİR KEZ DAHA KAYBETTİ



Kemal Kılıçdaroğlu da 'doğal gaz' konu başlığında çeşitli algı operasyonlarında başı çekmişti. Bugün, devreye alınan Karadeniz doğal gazı 7'li koalisyonun kirli siyasetini de bozgun uğratmış oldu.