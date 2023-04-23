Bay Kemal'in yol arkadaşı HDPKK'lılardan yeni çıkış! Ahmet Türk: Türkiye'nin kanunları değişecek
HDP ve PKK dışında altılı koalisyonun da adayı olan Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye yönelik ziyareti sonrası Kandil'e selam çakmasının yankıları sürüyor. Kılıçdaroğlu'ndan cesaret bulan HDPKK'lılar açıklamalarına devam ederken son çıkış eski HDP'li Ahmet Türk'ten geldi. Türk yaptığı açıklamada seçimleri yedili koalisyonun kazanması durumunda kanunların değişeceği ifade etti. İşte detaylar...
HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylığının açıklanmasının ardından HDP'ye yaptığı ziyaretle adeta PKK'ya selam çaktı.
"HDP İLE BAZI KONULARDA BİRLİKTELİK OLACAK"
Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP ile ittifakı meşrulaştırma temelli dikkat çeken bir çıkış gelmişti.
Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerde CHP varlığını görmek istediğini diler getiren Kılıçdaroğlu, "Biz de kendimizi görmek istiyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi'ni görmek istiyoruz. Bölgede siyasi rekabet olacak ama bazı konularda da birliktelik olacak" dedi.
CHP'Lİ YUNUS EMRE: ÖZERKLİK TALEBİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ
Bu gelişmeler yaşanırken CHP'li isimlerin PKK ve HDP'ye yönelik söylemleri her geçen gün artarken CHP Milletvekili Yunus Emre yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın yerel özerklik talebini yerine getireceklerini söylüyordu.
HDP'Lİ SAKIK'TAN ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK SÖZLERİ
Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı ve HDP'ye olan yakınlaşması sonrası HDP'li Sırrı Sakık yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullandı. Seçimleri yedili koalisyonun kazanması durumunda teröristbaşı Öcalan'a özgürlük verileceğini ifade etti.
PKK'DAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK: HDP'NİN TUTUMU DEĞERLİ
Terör örgütü PKK'nın Eşbaşkanı Bese Hozat, terör örgütünün kanalına yaptığı açıklamada PKK'nın seçimler bitene kadar askeri eylemlerine son verdiğini açıklarken, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin "Biz HDP'nin millet ittifakını destekleme tutumunu değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Bu tutumu destekliyoruz." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na destek verdi.
"PKK İLE MÜZAKERE EDECEĞİZ"
CHP'nin PKK ve HDP'ye verdiği sözler ve PKK'dan gelen bu açıklamalar ortadayken, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yaptığı açıklamada terör örgütü PKK ile müzakere edeceklerini söyleyerek "PKK'ya silah bıraktıracağız, müzakere edeceğiz, parlamentoda bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.
HDP'Lİ TÜRK: TÜRKİYE'NİN KANUNLARI DEĞİŞECEK
Eski HDP'li Ahmet Türk yaptığı açıklamada seçimleri Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda Türkiye'nin kanunlarının değişeceğini ifade etti.
"KÖKTEN DEĞİŞMESİ LAZIM"
Kılıçdaroğlu'nun terörün siyasi ayağı HDP ile yaptığı görüşme sonrası Diyarbakır'da Nevruz kutlamalarından bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen Türk, "Biliyorsunuz çok farklı ideolojiden gelen altılı bir masa var. İleride sıkıntıların çıkma ihtimali çok büyük, açıkça söylemek gerekir." dedi. Türk'ün açıklaması kirli ortaklığın Türkiye'yi bölmek için krizlere ve kaoslara bile bile evet dediğini ortaya çıkardı.
Konuşmasının devamında da haddini aşan Türk, ''Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Türkiye değişmek zorunda. Türkiye'nin bugün yürüttüğü siyasetin, normların kökten değişmesi lazım'' dedi.
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