PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin milletvekili adayı Hasan Cemal teröristleri övdü: Çok dikkatlilerdi
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den milletvekili adayı olan Hasan Cemal, teröristlerle olan anısını anlattı. Öte yandan sözde gazeteci Cemal, yaptığı açıklamasında, u düzeni değiştirmek için geliyoruz. Bunun için de elbette Kürt sorununu çözmek var. Elbette hapisteki bütün tutsakların salınması var. Her şeyi yeni baştan inşa etmek zorundayız." itirafında bulunmuştu.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde aday çıkarmayacaklarını açıklamıştı.
Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti ise Kandil tarafından memnuniyetle karşılandı. Terör örgütü elebaşları Duran Kalkan ve Mustafa Karasu gibi isimler Kılıçdaroğlu'na destek mesajları paylaştı. Saklandığı sığınakta kamera karşısına geçen Duran Kalkan, Millet İttifakı'nın önünün açık olduğunu söyleyerek "Birliklerini güçlendirecekler inancındayız. Daha da büyütebilirler." ifadelerini kullanmıştı.
PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, "Bu seçimde en verimli sonucu almaları gerekiyor. Yani ortak liste daha fazla kazandırır" derken, Sabri Ok ise "100 yıllık cumhuriyeti yıkacağız." imasında bulunmuştu.
TERÖRİSTLERİ ÖVDÜ
Terör örgütü PKK elebaşlarının bu açıklamaları kamuoyunda büyük tepkilere neden olurken son olarak HDP kesiminden PKK güzellemesi de geldi. Partinin milletvekili adayı olan gazeteci Hasan Cemal, Yeni Yaşam'dan Nezahat Doğan'ın sorularını yanıtladı. Dağdaki anısını anlatan Cemal, resmen buradaki teröristleri övdü.
"ÇOK DİKKATLİLERDİ"
Cemal, şu ifadeleri kullandı:
Dağa gittiğim vakit erkek gerillalar kadın gerillalara karşı çok dikkatlilerdi. "Aman Hasan Abi," diyerek bana da dikkat edilmesini belirtmişlerdi. Çekilme sürecinde dağda İzmirli bir gerilla ile tanıştım. "Kürdistan Günlükleri" kitabımın da iç kapağında vardır.
Taşların üzerinde oturuyoruz. Ben not alıyorum. Çok güzel anlattı, neden 18 yaşında dağa çıktığını. Ben konuşurken ona "genç" ya da, "kız" diye hitap ettim.
Hemen bana dönüp, "hayır biz kadın gerillayız " dedi. Sonra bunu erkek gerillalara söyledim. "Aman Abi, yapılır mı öyle bir yanlış" dediler.
"HER ŞEYİ YENİ BAŞTAN İNŞA EDECEĞİZ"
HDP listelerinden aday gösterilen Hasan Cemal geçtiğimiz günlerde de hedeflerini açıkladı. Cemal "Bu düzeni değiştirmek için geliyoruz. Bunun için de elbette Kürt sorununu çözmek var. Elbette hapisteki bütün tutsakların salınması var. Her şeyi yeni baştan inşa etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.
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