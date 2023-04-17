PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin milletvekili adayı Hasan Cemal teröristleri övdü: Çok dikkatlilerdi

"HER ŞEYİ YENİ BAŞTAN İNŞA EDECEĞİZ"

HDP listelerinden aday gösterilen Hasan Cemal geçtiğimiz günlerde de hedeflerini açıkladı. Cemal "Bu düzeni değiştirmek için geliyoruz. Bunun için de elbette Kürt sorununu çözmek var. Elbette hapisteki bütün tutsakların salınması var. Her şeyi yeni baştan inşa etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.