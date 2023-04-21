21 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: AK Parti'nin İstanbul'daki ofisine silahlı saldırı

Son dakika: AK Parti'nin İstanbul'daki ofisine silahlı saldırı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.04.2023 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023
ABONE OL
Son dakika: AK Parti’nin İstanbul’daki ofisine silahlı saldırı

AK Parti İstanbul Kocasinan'daki büroya motosikletten ateş açıldı. Yaşanan saldırı sonrasında AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe yaptığı açıklamada saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını ifade etti. Kabaktepe ayrıca "Bizler bu saldırılara fırsat vermeyecek ve hemşehrilerimizle tam bir demokrasi havası içerisinde buluşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA