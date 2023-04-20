Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "ilk pilot uygulamayı Tuzla'dan başlatıyoruz" diyerek duyurdu





"30 MAYIS'TA ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİNİ GENÇLERİMİZE ARMAĞAN EDECEĞİZ."



30 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinin açılacağını belirten Murat Kurum, "İnşallah 30 Mayıs'ta, fethin 570. yıldönümünde de Atatürk Havalimanı Millet Bahçesini gençlerimize armağan edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.



"İLK PİLOT UYGULAMASINI TUZLA'DAN BAŞLATIYORUZ"



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" Tuzla Gençlik Buluşması'nda İstanbul'da moto kuryeleri ilgilendiren önemli bir gelişmeyi paylaştı. İstanbul'daki moto kuryeler için yeni bir uygulamayı Tuzla'dan başlatacaklarını belirten Bakan Kurum, "Ben buradan İstanbul'la ilgili bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum. Biz illerimizi, ilçelerimizi gezerken, evlerimizde rahat huzurlu bir şekilde yaşarken, moto kurye kardeşlerimizle sıkça karşılaşıyoruz. Evde bir ihtiyacımız olsa, bir hastamız olsa ilaca ihtiyacımız olsa, evde yiyecek, içeceklerle ilgili bir eksiğimiz olsa yemek siparişi versek hep moto kurye kardeşlerimiz bu hizmeti veriyorlar. İstanbul'umuzda şu an 250 bin moto kuryemiz var. Bu kardeşlerimiz bizlerin rahatı, refahı için çok önemli bir hizmeti yapıyorlar. Ekmek parası kazanıyorlar, alın teriyle mücadele ediyorlar. Moto kurye kardeşlerimizin trafikteki can güvenliğini koruma, dinlenmeleri adına yolun kenarında oluşturacağımız ceplerde durabilecek, dinlenebilecek, ihtiyaçları varsa o ihtiyaçları giderebilecekler." diye konuştu.