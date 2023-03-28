İşçi Numan adalet peşinde! CHP'li belediye işten atmıştı: Kredi çekip mücadelemi sürdüreceğim
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Müdürlüğü’nde çalışırken işten çıkarılan 12 yıllık halk otobüsü şoförü Numan Büyükhan, 4 Şubat 2023 tarihinde CHP Genel Merkezi’nin önünde açlık grevi yapmak için yola çıktı. CHP’li belediyenin işten attığı Büyükhan, sözde ‘emekçi hakları savunucusu‘ CHP’ye sesini duyuramadı. Eylemine şimdilik ara veren Numan Büyükhan, kredi çekip adalet protestosunu sürdüreceğini belirtti. İşte ayrıntılar...
Numan Büyükhan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ndeki işinden haksız yere çıkarıldı. 3 çocuk babası Büyükhan, Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi önünde eyleme başladı. Cebinde parası kalmadığı için eyleme son vermek zorunda kalıp son parasıyla Tekirdağ'a dönen ve günlerce bir muhatap bulamayan Büyükhan'ı CHP'den hiçbir yetkili görmedi ve duymadı. Büyükhan, kredi çekip adalet protestosunu sürdüreceğini belirtti.
CHP GÖRMEZDEN GELDİ
CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde şoförlük yapan Büyükhan, geçirdiği rahatsızlıklar sonrası rapor almak zorunda kaldı. Rapor almasını performans eksikliği olarak gösteren belediye, Büyükhan'ın işine son verdi. Haksızlığa uğradığı için Tekirdağ'dan Ankara'ya 17 gün yürüyerek gelen Büyükhan, CHP Genel Merkezi önünde hakkını aradı.
4 gün önce eylem yaptığı sırada kendisinin yanına gelerek görüşme ayarlayacakları sözü verdiklerini anlatan Büyükhan, "Geçtiğimiz gün CHP'den Yeliz Tunç geldi ve saat 16.00'dan sonra bir görüşme ayarlayacağının sözünü verdi. Şimdilik eylemime son vermemi istedi. 'Seçim üzeri böyle şeyler yapma. Bize zarar verirsin' dedi. Ben kimsenin siyasi malzemesi değilim. Ben hakkımın peşindeyim" dedi. Ancak verdiği sözü tutmayan CHP, mağdur Büyükhan'ı görmezden geldi.
"SÖZ VERDİLER FAKAT TUTMADILAR"
Yaptığı eylemden bir sonuç alamayan Büyükhan, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediyelerde çalışan hiçbir işçiyi işten çıkarmayacakları sözünü vermişti. Şeref sözü vermişti. Sözünü tutmadıkları yetmezmiş gibi beni de görmezden geldiler. İlçe başkanı ile görüştüm, Çorlu Belediyesi Başkanı Ahmet Sarıkurt'la, vekillerle görüştüm. 'Numan sen haklısın, takipçisiyiz' dediler. Şimdi onlarda da ölüm sessizliği var. Kapı duvar. Atamın partisinin Atam ile bir alakası yok. Burjuva zihniyetine bürünmüş. Emekçisine köle muamelesi yapan bir sömürü partisine dönüşmüş. Buraya hakkımı aramaya gelmiştim. Ama beni görmezden geldiler" diye konuştu.
OLAYIN GEÇMİŞİ
CHP'li Tekirdağ Belediyesi tarafından haksız yere işten çıkarıldığını iddia eden Numan Büyükhan, sesini duyurmak için Ankara'ya yürümeye karar verdi.
4 Şubat 2023 tarihinde Tekirdağ'dan yola çıkan ve depremler nedeniyle yürüyüşüne ara veren Büyükhan, "Bizler sadece 'bize hakkımızı verin' diyoruz, başka bir şey söylemiyoruz" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3600 kısmi emeklilik son dakika şartları açıklandı mı? 3600 kısmi emeklilik var mı, başvuru şartları neler? EYT kapsam...
- Kamu Çerçeve Protokolü 2023 ne zaman açıklanacak? Kamu Çerçeve Protokolü imzalandı mı? İşçiye zam görüşmeleri...
- 27 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- Biz Kimden Kaçıyorduk Anne hangi otellerde çekiliyor? Yeni Netflix dizisi Biz Kimden Kaçıyorduk Anne kaç bölüm?
- Okullar ne zaman ara tatile girecek? Nisan ara tatil uzadı mı, 9 gün mü? MEB tarihleri açıkladı!
- Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda? Türkiye-Hırvatistan milli maçı ne zaman, saat kaçta?
- AÖF sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? Bahar dönemi...
- Aile 4.bölüm fragman izle! Aile dizisi hangi gün yayınlanıyor? Aslan ve Devin'in düğününde neler olacak?
- Taşerona kadro ne zaman Meclis'e gelecek? 90 bin taşerona kadro çıktı mı, kimleri kapsıyor?
- Fenerbahçe Beşiktaş maç biletleri satışa çıktı mı? FB BJK maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?
- Öğretmen ataması ön başvuru ne zaman, nasıl yapılacak? MEB Öğretmen atama branş ve kontenjan dağılımı açıklandı mı?
- Cep telefonlarına zam mı geldi, hangi markalarda geçerli olacak? Telefon zammı ne zaman 2023?