İşçi Numan adalet peşinde! CHP’li belediye işten atmıştı: Kredi çekip mücadelemi sürdüreceğim

"SÖZ VERDİLER FAKAT TUTMADILAR"

Yaptığı eylemden bir sonuç alamayan Büyükhan, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediyelerde çalışan hiçbir işçiyi işten çıkarmayacakları sözünü vermişti. Şeref sözü vermişti. Sözünü tutmadıkları yetmezmiş gibi beni de görmezden geldiler. İlçe başkanı ile görüştüm, Çorlu Belediyesi Başkanı Ahmet Sarıkurt'la, vekillerle görüştüm. 'Numan sen haklısın, takipçisiyiz' dediler. Şimdi onlarda da ölüm sessizliği var. Kapı duvar. Atamın partisinin Atam ile bir alakası yok. Burjuva zihniyetine bürünmüş. Emekçisine köle muamelesi yapan bir sömürü partisine dönüşmüş. Buraya hakkımı aramaya gelmiştim. Ama beni görmezden geldiler" diye konuştu.