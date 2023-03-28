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İşçi Numan adalet peşinde! CHP'li belediye işten atmıştı: Kredi çekip mücadelemi sürdüreceğim

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Giriş Tarihi: 28.03.2023 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023
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İşçi Numan adalet peşinde! CHP’li belediye işten atmıştı: Kredi çekip mücadelemi sürdüreceğim

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Müdürlüğü’nde çalışırken işten çıkarılan 12 yıllık halk otobüsü şoförü Numan Büyükhan, 4 Şubat 2023 tarihinde CHP Genel Merkezi’nin önünde açlık grevi yapmak için yola çıktı. CHP’li belediyenin işten attığı Büyükhan, sözde ‘emekçi hakları savunucusu‘ CHP’ye sesini duyuramadı. Eylemine şimdilik ara veren Numan Büyükhan, kredi çekip adalet protestosunu sürdüreceğini belirtti. İşte ayrıntılar...

Numan Büyükhan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ndeki işinden haksız yere çıkarıldı. 3 çocuk babası Büyükhan, Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi önünde eyleme başladı. Cebinde parası kalmadığı için eyleme son vermek zorunda kalıp son parasıyla Tekirdağ'a dönen ve günlerce bir muhatap bulamayan Büyükhan'ı CHP'den hiçbir yetkili görmedi ve duymadı. Büyükhan, kredi çekip adalet protestosunu sürdüreceğini belirtti.

CHP GÖRMEZDEN GELDİ

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde şoförlük yapan Büyükhan, geçirdiği rahatsızlıklar sonrası rapor almak zorunda kaldı. Rapor almasını performans eksikliği olarak gösteren belediye, Büyükhan'ın işine son verdi. Haksızlığa uğradığı için Tekirdağ'dan Ankara'ya 17 gün yürüyerek gelen Büyükhan, CHP Genel Merkezi önünde hakkını aradı.

4 gün önce eylem yaptığı sırada kendisinin yanına gelerek görüşme ayarlayacakları sözü verdiklerini anlatan Büyükhan, "Geçtiğimiz gün CHP'den Yeliz Tunç geldi ve saat 16.00'dan sonra bir görüşme ayarlayacağının sözünü verdi. Şimdilik eylemime son vermemi istedi. 'Seçim üzeri böyle şeyler yapma. Bize zarar verirsin' dedi. Ben kimsenin siyasi malzemesi değilim. Ben hakkımın peşindeyim" dedi. Ancak verdiği sözü tutmayan CHP, mağdur Büyükhan'ı görmezden geldi.

"SÖZ VERDİLER FAKAT TUTMADILAR"

Yaptığı eylemden bir sonuç alamayan Büyükhan, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediyelerde çalışan hiçbir işçiyi işten çıkarmayacakları sözünü vermişti. Şeref sözü vermişti. Sözünü tutmadıkları yetmezmiş gibi beni de görmezden geldiler. İlçe başkanı ile görüştüm, Çorlu Belediyesi Başkanı Ahmet Sarıkurt'la, vekillerle görüştüm. 'Numan sen haklısın, takipçisiyiz' dediler. Şimdi onlarda da ölüm sessizliği var. Kapı duvar. Atamın partisinin Atam ile bir alakası yok. Burjuva zihniyetine bürünmüş. Emekçisine köle muamelesi yapan bir sömürü partisine dönüşmüş. Buraya hakkımı aramaya gelmiştim. Ama beni görmezden geldiler" diye konuştu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

CHP'li Tekirdağ Belediyesi tarafından haksız yere işten çıkarıldığını iddia eden Numan Büyükhan, sesini duyurmak için Ankara'ya yürümeye karar verdi.

4 Şubat 2023 tarihinde Tekirdağ'dan yola çıkan ve depremler nedeniyle yürüyüşüne ara veren Büyükhan, "Bizler sadece 'bize hakkımızı verin' diyoruz, başka bir şey söylemiyoruz" dedi.

İşçi Numan’ın adalet yürüyüşü! İŞÇİ NUMAN'IN ADALET YÜRÜYÜŞÜ!
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