ABD ve Fransa’dan Kandil’e talimat: İç savaş çıkarın

Gizli tanık, "Özellikle Fransa ve Amerika çözüm sürecinin bitmesini istedi. Sürekli, 'Siz de yeter ki saldırın. Biz size gereken her türlü gücü veririz.

Gerekirse Birleşmiş Milletler Barış Gücü, NATO olarak Türkiye'ye gireriz. Türkiye'de bir iç savaş çıkarın, NATO da dâhil olur, tampon bölge oluştururuz.

Doğu ile batı arasında tampon bölge oluşturulur. Kürdistan diye tabir edilen bölge size kalır' diye örgüt içerisinde konuşulduğunu duydum" dedi.