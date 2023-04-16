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MSB duyurdu: Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK-YPG tarafından saldırı düzenlendi

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Giriş Tarihi: 16.04.2023 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023
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MSB duyurdu: Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK-YPG tarafından saldırı düzenlendi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerimize saldırısında 4 asker yaralandı, belirlenen hedeflere misliyle karşılık veriliyor." ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Ramazan ayında bile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerimize yönelik eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları ile saldırdı." denildi.

"TERÖRİSTLERE MİSLİYLE KARŞILIK VERİLİYOR"

MSB, "Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğimiz Kilis Devlet Hastanesine tahliye edildi. Belirlenen hedefler ise derhâl güçlü şekilde vurularak teröristlere misliyle karşılık veriliyor." bilgisine yer verdi.

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