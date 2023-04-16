MSB duyurdu: Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK-YPG tarafından saldırı düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Ramazan ayında bile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerimize yönelik eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları ile saldırdı." denildi.