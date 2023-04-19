Bakan Akar'dan terörle arasına mesafe koymayan muhalefete gönderme: Milletimiz prim vermez
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Teröristle, terör örgütüyle arasına mesafe koymayanlara ülkemiz, asil milletimiz herhangi bir şekilde prim vermeyecektir" dedi.
AK Parti Kayseri milletvekili adayı olan Bakan Akar, sahuru mobilya fabrikasında işçilerle yaptı. Burada konuşan Akar, Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.
Türkiye'nin, Kayseri'nin 20 yıl içinde geldiği seviyeye dikkati çeken Akar, çok çalışarak ülkenin ve milletin refah seviyesini daha yukarı taşımak için çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi. Bu çalışmaları sürdürürken ülkenin birliğine, beraberliğine yönelik tehlike, tehdit ve risklere dikkati çeken Akar, "Birliğimiz, beraberliğimiz önemli. Aramıza fitne sokmak için aramıza giriyorlar, buna asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.
Akar, Türkiye'nin büyümesine, güçlenmesine engel olmak, yavaşlatmak için her türlü teşebbüste bulunulduğunu, bunlardan birinin de terör olduğunu ifade ederek, "Bu konuda Mehmetçik büyük mesafe aldı. Fakat şimdi bazıları 'Biz terörist elebaşını tahliye edeceğiz', 'teröristlere hak, imkan vereceğiz, bunları affedeceğiz' diyorlar. Teröristleri cesaretlendiriyorlar. Onlara arka çıkmak için her türlü gayreti gösteriyorlar. Bunlar binlerce şehit vererek teröre karşı sağlanan kazanımları yok etmek istiyorlar. Buna, milletimizin müsaade etmeyeceğini bütün kalbimizle inanıyor, bunun mümkün olmadığını söylüyoruz" dedi.
Bu konuda herkesin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Akar, "Burada bir zihniyetten bahsediyoruz. Kendisi ile teröristler arasında mesafe bırakmayan, terör örgütüne karşı tavır almayan, onlarla hemhal olan partilerle iş birliği yapanlarla bizim meselemiz var. Bizim bunlara müsaade etmemiz asla söz konusu, buna 'evet' dememiz asla mümkün değil. Bu her şeyin yeni baştan başlaması demektir. Bu büyük bir kayıptır, millet için zulümdür. Bu millet buna müsaade etmez. Demokrasilerde son kararı millet verir. Teröristle, terör örgütüyle arasına mesafe koymayanlara ülkemiz, asil milletimiz herhangi bir şekilde prim vermeyecek. Dileğimiz, temennimiz bu" değerlendirmesinde bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayram namazı Antalya'da kaçta? Nasıl kılınır, kaç rekat? 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta başlıyor, ezan kaçta okunuyor?
- Ankara bayram namazı saati 2023 | Nasıl kılınır, kaç rekat? 21 Nisan Ramazan Bayramı ezanı saat kaçta okunuyor?
- Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi 2023? 18-19 Nisan Evde bakım maaşı yattı mı? İşte iller listesi
- Elveda Ya Şehri Ramazan Mesajları 2023 | En güzel, resimli, hadisli, kısa, uzun Ramazan'a veda mesajları ve sözleri!
- Arefe günü teravih namazı var mı, kılınır mı? 2023 Son teravih ne zaman kılınacak?
- TOKİ başvuru iadesi nasıl alınır? TOKİ IBAN numarası ile 500 TL para iadesi nereden alınır?
- Ben Bu Cihana Sığmazam Firuze öldü mü? Pelin Akil, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ayrılacak mı?
- Hande Erçel ona benzetiliyordu! Yeşilçam yıldızı Bahar Öztan’ın son hali hayran bıraktı! Doktor Civanım’da Kemal Sunal’ın partneriydi...
- Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu, zam geldi mi 2023? Dul ve yetim maaşı bayram ikramiyeleri yattı mı?
- LGS gün sayacı 2023 | LGS'ye kaç gün kaldı? Liselere Geçiş Sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak?
- Kayseri'de Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Kayseri bayram namazı saatleri 2023!
- Yalı Çapkını 29.bölüm fragmanında ortalık savaş alalına döndü! Halis Ağa bu sefer dayanamadı! Boğazına sarıldı tokadı yapıştırdı