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Bakan Akar'dan terörle arasına mesafe koymayan muhalefete gönderme: Milletimiz prim vermez

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.04.2023
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Bakan Akar’dan terörle arasına mesafe koymayan muhalefete gönderme: Milletimiz prim vermez

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Teröristle, terör örgütüyle arasına mesafe koymayanlara ülkemiz, asil milletimiz herhangi bir şekilde prim vermeyecektir" dedi.

AK Parti Kayseri milletvekili adayı olan Bakan Akar, sahuru mobilya fabrikasında işçilerle yaptı. Burada konuşan Akar, Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Türkiye'nin, Kayseri'nin 20 yıl içinde geldiği seviyeye dikkati çeken Akar, çok çalışarak ülkenin ve milletin refah seviyesini daha yukarı taşımak için çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi. Bu çalışmaları sürdürürken ülkenin birliğine, beraberliğine yönelik tehlike, tehdit ve risklere dikkati çeken Akar, "Birliğimiz, beraberliğimiz önemli. Aramıza fitne sokmak için aramıza giriyorlar, buna asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Akar, Türkiye'nin büyümesine, güçlenmesine engel olmak, yavaşlatmak için her türlü teşebbüste bulunulduğunu, bunlardan birinin de terör olduğunu ifade ederek, "Bu konuda Mehmetçik büyük mesafe aldı. Fakat şimdi bazıları 'Biz terörist elebaşını tahliye edeceğiz', 'teröristlere hak, imkan vereceğiz, bunları affedeceğiz' diyorlar. Teröristleri cesaretlendiriyorlar. Onlara arka çıkmak için her türlü gayreti gösteriyorlar. Bunlar binlerce şehit vererek teröre karşı sağlanan kazanımları yok etmek istiyorlar. Buna, milletimizin müsaade etmeyeceğini bütün kalbimizle inanıyor, bunun mümkün olmadığını söylüyoruz" dedi.

Bu konuda herkesin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Akar, "Burada bir zihniyetten bahsediyoruz. Kendisi ile teröristler arasında mesafe bırakmayan, terör örgütüne karşı tavır almayan, onlarla hemhal olan partilerle iş birliği yapanlarla bizim meselemiz var. Bizim bunlara müsaade etmemiz asla söz konusu, buna 'evet' dememiz asla mümkün değil. Bu her şeyin yeni baştan başlaması demektir. Bu büyük bir kayıptır, millet için zulümdür. Bu millet buna müsaade etmez. Demokrasilerde son kararı millet verir. Teröristle, terör örgütüyle arasına mesafe koymayanlara ülkemiz, asil milletimiz herhangi bir şekilde prim vermeyecek. Dileğimiz, temennimiz bu" değerlendirmesinde bulundu.

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