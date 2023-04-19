19 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'li Bilecik Belediyesi maaşları ödeyemez hale geldi!

CHP'li Bilecik Belediyesi maaşları ödeyemez hale geldi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.04.2023
ABONE OL
CHP’li Bilecik Belediyesi maaşları ödeyemez hale geldi!

CHP’li yöneticiler Bilecik Belediyesi’ni 2019 yılında 250 personel ile devraldı. 3.5 yılda çalışan sayısı 750’ye çıkarıldı. Bu yüzden maaşlar ödenemez hale geldi.

Bilecik'te 2019 yerel seçimlerini az farkla kazanan CHP, geride kalan 3.5 yılda yerel belediyeciliği adeta eline yüzüne bulaştırdı. 200 bin dolarlık Türkiye tarihinin en büyük rüşvet operasyonlarından birinin yaşandığı CHP'li belediyede, rant vurgunları da gözler önüne serilmişti. Başkan Semih Şahin'in görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediyenin başına dönemin Başkan Yardımcısı CHP'li Melek Mızrak Subaşı getirildi.

AK Parti döneminde 250 personel ile adeta hizmet yağmuru yaşayan kent, CHP döneminde 750 personele ulaşmasına rağmen hizmetlerden yoksun kaldı. Büyük çoğunluğu CHP'li partililerden oluşan belediye personelinin maaşlarını ödemekte zorlanmaya başlayan Başkan Vekili Subaşı, İller Bankasın'ın CHP'li belediyelere hak ettiği ödemeyi yapmadığını iddia etti. Nisanda 25 milyon TL gelmesi gerektiğini iddia eden Subaşı, 11 milyon TL yatırıldığını ve bu durumun tamamen siyasi olduğunu savunarak hükümeti suçladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA