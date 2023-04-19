CHP’li Bilecik Belediyesi maaşları ödeyemez hale geldi!

AK Parti döneminde 250 personel ile adeta hizmet yağmuru yaşayan kent, CHP döneminde 750 personele ulaşmasına rağmen hizmetlerden yoksun kaldı. Büyük çoğunluğu CHP'li partililerden oluşan belediye personelinin maaşlarını ödemekte zorlanmaya başlayan Başkan Vekili Subaşı, İller Bankasın'ın CHP'li belediyelere hak ettiği ödemeyi yapmadığını iddia etti. Nisanda 25 milyon TL gelmesi gerektiğini iddia eden Subaşı, 11 milyon TL yatırıldığını ve bu durumun tamamen siyasi olduğunu savunarak hükümeti suçladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN