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Başkan Erdoğan'dan Eskişehir'deki ‘Gençlik Buluşmaları İftarı Programı’nda açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.04.2023 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023
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Başkan Erdoğan’dan Eskişehir’deki ‘Gençlik Buluşmaları İftarı Programı’nda açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Buluşmaları Eskişehir İftarı Programı’nda konuşuyor

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