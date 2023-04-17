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Rus istihbaratından çarpıcı iddia! CHP-HDP kirli ittifakında Kılıçdaroğlu'ndan söz: Öcalan'ı serbest bırakacağım

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.04.2023 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023
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Rus istihbaratından çarpıcı iddia! CHP-HDP kirli ittifakında Kılıçdaroğlu’ndan söz: Öcalan’ı serbest bırakacağım

Türkiye artık her geçen gün tarihinin en kritik seçimlerinden birine daha da yaklaşırken dünya da seçim öncesi yaşananları ilgiyle takip ediyor. Bu bağlamda Rus güvenlik güçlerini kaynak alan "Kremlyovskaya Prachka" isimli Telegram kanalı yaptığı paylaşımda Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye 'Öcalan'ı serbest bırakma sözü' verdiğini yazdı. Ayrıca yapılan paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun Batı yanlısı bir politika izleyeceğine yer verildi. İşte detaylar...

Seçimlere artık sayılı günler kala Türkiye tarihinin en kritik virajlarından biri olan 2023 seçimleri dünya genelinde de yoğun bir ilgiyle takip ediliyor. Bu bağlamda Rusya'da yayın yapan bir Telegram kanalında, Türkiye'deki seçimlere ilişkin çok çarpıcı bir iddia paylaşıldı.

KILIÇDAROĞLU HDP'YE "ÖCALAN'I SERBEST BIRAKMA" SÖZÜ VERDİ

"Kremlyovskaya Prachka" isimli Telegram kanalı, Rus istihabaratına dayandırdığı haberinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye 'Öcalan'ı serbest bırakma sözü' verdiğini yazdı.

Kılıçdaroğlu'nun HDP'den destek aldığının altı çizilen ilgili haberde yer alan şu ifadeler dikkatlerden kaçmadı;

"Rus güvenlik güçlerine göre, Kılıçdaroğlu seçimleri kazandıktan sonra PKK'nın lideri ve kurucusu Abdullah Öcalan'ı affetme sözü verdiğinden, bu tür bir desteğin daha sonra Türkiye'nin iç siyasetinde ciddi sonuçları olabilir" (Öcalan 1999'dan beri müebbet hapis cezasını çekiyor)

"KILIÇDAROĞLU BATI YANLISI BİR TUTUM SERGİLİYOR"

Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda Türkiye'nin dış politikasında ciddi değişikliklerin olacağına dikkat çekilen haberde, CHP liderinin Batı yanlısı bir tutum sergilediği, Başkan Erdoğan'ın izlediği denge politikasından uzak bir yaklaşım içerisinde olduğu söylendi.

Ruslara göre Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 20 yılda inşa ettiklerinde büyük değişiklikler de yapacak.

258.060 ÜYE, İSTİHBARATI KAYNAK ALAN YAYINLAR...

"Kılıçdaroğlu HDP'ye 'Öcalan'ı serbest bırakma sözü" verdi iddiasının sahibi Kremlyovskaya Prachka isimli Telegram kanalı.

Bu kanal 258.060 üyeye hitap eden bir yayıncı. 'Kılıçdaroğlu - HDP - Öcalan' konu başlıklı haberi de Rus istihbaratına / güvenlik güçlerine dayandırıyorlar.

HDP - YEŞİL SOL'DAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK: AÇIĞA ÇIKAN 'ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK' TALEPLERİ

Bilindiği üzere HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etmişti. CHP ve HDP arasında görüşmeler yapılmış, Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" demişti.

HDP - Yeşil Sol Partililer 14 Mayıs sonrası için "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi taleplerini dile getirdi.

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