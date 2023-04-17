Rus istihbaratından çarpıcı iddia! CHP-HDP kirli ittifakında Kılıçdaroğlu’ndan söz: Öcalan’ı serbest bırakacağım

Seçimlere artık sayılı günler kala Türkiye tarihinin en kritik virajlarından biri olan 2023 seçimleri dünya genelinde de yoğun bir ilgiyle takip ediliyor. Bu bağlamda Rusya'da yayın yapan bir Telegram kanalında, Türkiye'deki seçimlere ilişkin çok çarpıcı bir iddia paylaşıldı.