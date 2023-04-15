PKK’dan Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek! Cemil Bayık yedili koalisyonu sahiplendi: AK Parti-MHP faşizminin sonunu getirmeli

HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu isminin açıklanmasının ardından HDP'yi ziyarete koşarken, toplantı sonrası aldığı emir listesini de kameralar karşısında okumuştu.

Bu görüşme sonrası PKK ve HDP'li isimlerden Kılıçdaroğlu'na yönelik üst üste destek açıklamaları gelirken, Bay Kemal'den yüz bulan PKK'lılar da bebek katili Öcalan'a özgürlük ve özerklik vaadinde bulundu.

CHP'Lİ YUNUS EMRE: ÖZERKLİK TALEBİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ

Bu gelişmeler yaşanırken CHP'li isimlerin PKK ve HDP'ye yönelik söylemleri her geçen gün artarken CHP Milletvekili Yunus Emre yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın yerel özerklik talebini yerine getireceklerini söylüyordu.