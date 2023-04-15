PKK'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek! Cemil Bayık yedili koalisyonu sahiplendi: AK Parti-MHP faşizminin sonunu getirmeli
HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı sonrası HDP'yi ziyaret ederken PKK'dan da Kılıçdaroğlu'na üst üste destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. PKK elebaşlarından Cemil Bayık yaptığı açıklamada "Bizim ittifakımız" ifadelerini kullanırken "AKP-MHP faşizminin sonunu getirmelidir." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu isminin açıklanmasının ardından HDP'yi ziyarete koşarken, toplantı sonrası aldığı emir listesini de kameralar karşısında okumuştu.
Bu görüşme sonrası PKK ve HDP'li isimlerden Kılıçdaroğlu'na yönelik üst üste destek açıklamaları gelirken, Bay Kemal'den yüz bulan PKK'lılar da bebek katili Öcalan'a özgürlük ve özerklik vaadinde bulundu.
CHP'Lİ YUNUS EMRE: ÖZERKLİK TALEBİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ
Bu gelişmeler yaşanırken CHP'li isimlerin PKK ve HDP'ye yönelik söylemleri her geçen gün artarken CHP Milletvekili Yunus Emre yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın yerel özerklik talebini yerine getireceklerini söylüyordu.
HDP'Lİ SAKIK'TAN ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK SÖZLERİ
Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı ve HDP'ye olan yakınlaşması sonrası HDP'li Sırrı Sakık yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullandı. Seçimleri yedili koalisyonun kazanması durumunda teröristbaşı Öcalan'a özgürlük verileceğini ifade etti.
PKK'DAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK: HDP'NİN TUTUMU DEĞERLİ
Terör örgütü PKK'nın Eşbaşkanı Bese Hozat, terör örgütünün kanalına yaptığı açıklamada PKK'nın seçimler bitene kadar askeri eylemlerine son verdiğini açıklarken, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin "Biz HDP'nin millet ittifakını destekleme tutumunu değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Bu tutumu destekliyoruz." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na destek verdi.
100 YILLIK CUMHURİYET'İ YIKACAĞIZ
PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" derken diğer bir üst düzey PKK'lı Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.
"PKK İLE MÜZAKERE EDECEĞİZ"
CHP'nin PKK ve HDP'ye verdiği sözler ve PKK'dan gelen bu açıklamalar ortadayken, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yaptığı açıklamada terör örgütü PKK ile müzakere edeceklerini söyleyerek "PKK'ya silah bıraktıracağız, müzakere edeceğiz, parlamentoda bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.
Avrupa'da PKK/YPG paçavraları artık her şehirde görüşmeye başlarken yine büyük bir skandal Almanya'da yaşandı. Bugün Almanya'nın Düsseldorf şehrinde PKK mensupları ve sempatizanları toplanırken attıkları kahpe sloganlarla Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.
BİZİM İTTİFAKIMIZ DİYEREK DESTEK VERDİ
Bu skandal esnasında konuşma yapan yedili koalisyona destek veren PKK elebaşlarından Cemil Bayık: "Bizim ittifakımız AKP-MHP faşizminin sonunu getirmelidir." ifadelerini kullandı.
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